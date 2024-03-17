在台成本低於韓國 資料中心電價漲幅將高於一般產業

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（中央社記者曾智怡台北17日電）產業電價調幅方案朝細緻化方向處理，經濟部考量國內資料中心用電量可觀，幾乎24小時用電，但適用相對低廉的工業電價，淪為變相補貼，為顧及公平性問題，研擬針對每年用電5000萬度、1億度以上另設兩級距，電價調幅將高於一般產業。

台灣高壓與特高壓用戶數占全台不到1%，但用電量超過6成，考量「使用者付費」原則，且電價調漲有引導節電效果，此次經濟部將以產業別與年用電量作為分類方式，並依據用電增減狀況，辨別業者是否遭受景氣衝擊，若用電量衰退幅度超過10%，代表該產業受到大環境景氣影響，這類產業電價調幅最低。

另一方面，全球網路資料中心（IDC）規模在AI人工智慧、雲端運算等趨勢推波助瀾下，規模持續壯大，台電觀察到，國內資料中心用電十分可觀，與部分半導體廠用電相去不遠，因此擬針對資料中心每年用電5000萬度以上、逾1億度各設一級距，目前正在分析精算調幅。

知情官員解釋，之所以有此規劃，一方面資料中心幾乎24小時用電，且適用工業用電，平均電價相對低廉，等於變相補貼電價。

此外，官員表示，其他國家針對資料中心用電多有額外機制，有些是直接不准予設置，有些則會規範用電上限。考量韓國等競爭對手工業電價已較台灣高，跨國比較情況下，將有越來越多公司選擇來台建造資料中心，從申請量已可見趨勢，而工業電價每度補貼近1元，存在公平性問題。

全台資料中心一年用電近15億度，其中8億多度為某家跨國科技公司，其餘包含電信、通訊業者以及其他資料中心業者。官員透露，現已有數家「大公司」申請遞件，其申請契約容量有20MW、50MW、200MW。（編輯：林淑媛）1130317