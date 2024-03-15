藍委批燃料跌還漲電價 台電：價格仍高須反映成本

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（中央社記者劉千綾台北15日電）國民黨立委王鴻薇今天在立法院質詢表示，國際燃料價格下降電價卻調漲。台電回應，近期燃料價格雖回穩，但相較俄烏戰爭前仍處高點，其中燃煤近期每公噸約135美元，與疫情前5年平均80美元相比仍處高檔，電價調整是為適當反映合理成本。

台電今天透過新聞稿表示，燃料成本相較俄烏戰爭前的燃料支出增加超過1倍，近期國際燃料價格雖有回穩，但仍處於高點。

以燃煤來看，2022年平均國際燃煤價格飆漲至每公噸約370美元的高點，近期每公噸約135美元，仍遠高於疫情爆發前5年價格，2015至2019年平均燃煤價格約80美元。

燃氣部分，台電表示，發電所需天然氣均向中油公司採購，並以中油每月公告的天然氣牌價計價，中油天然氣採購多為長約，而長約價格主要與國際布蘭特（Brent）原油價格連動。

台電說明，布蘭特油價在俄烏戰爭後，最高曾達每桶約120美元，近期價格約80至85美元，仍高於疫情發生前5年價格，2015至2019年平均約60美元水準，可見燃料成本仍屬高檔。目前中油天然氣牌價為每立方公尺新台幣15元，也高於疫情前平均約8元的水準。

針對王鴻薇批評台電外購綠電造成電價調漲，台電說明，國際上為了擴大民間參與綠能建設，普遍採用綠能躉購制度，且台電外購綠電總量占比小，台電虧損主因為國際燃料價格大漲所致。

台電表示，使用綠電已是國際趨勢，也成為國家產業剛性需求，綠電的價值不能單純跟其他發電方式比，而是需要從產業的硬性需求程度來比。

台電進一步指出，近年隨著再生能源發展，躉購費率逐漸下降，太陽光電費率從2010年每度11.75元，大幅下降至去年的4.38元；離岸風電費率亦從2017年每度6.04元下降至去年4.5元。且隨著企業的綠電需求日益增加，越來越多的業者開始選擇賣給民間企業。（編輯：林興盟）1130315