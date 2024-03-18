東鋼：鋼筋在手訂單近百萬噸 鋼構握商辦商機

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（中央社記者賴言曦台北18日電）東和鋼鐵2023年每股稅後淨利（EPS）新台幣6.48元創新高，展望今年，總經理黃炳樺表示，目前鋼筋在手訂單近百萬噸，型鋼訂單量也有成長；鋼構今年訂單全滿，目前談的都是明年上半年訂單，其中有6成來自商辦興建需求。

東鋼今天召開線上法人說明會，展望今年在手訂單，黃炳樺指出，2023年東鋼營運表現穩定，目前鋼筋在手訂單量近百萬噸、年增25%，型鋼則年增1.9%。

鋼構部分，黃炳樺指出，鋼構今年訂單全滿，目前都在談明年上半年的訂單，但觀察市況，受到政府打炒房影響，住宅推案量降低，反觀商辦需求增加，東鋼掌握相關商機，當前在手訂單中有6成為商辦需求，預估隨著人工智慧（AI）產業持續發展，今年廠房相關需求仍相當不錯。

觀察整體市況，黃炳樺認為，中國經濟不振，何時落底仍有待觀察，加上近期國際原料價格拉回，預估鋼價恐隨之修正，今年還有電價等議題，對營運來說是很有挑戰的一年；但東鋼今年前2月營收年增14.85%，顯示營運仍在軌道上，後市須觀察中國經濟復甦情況、美國何時實質降息。

另外，經濟部將在22日召開電價費率審議會，法人詢及若電費調漲，成本是否可轉嫁；黃炳樺表示，公司已做好電價調漲2成的預期，由於中國經濟持續不振，因此多出來的成本難以轉嫁給下游，但東鋼會透過設置節能設備，減少能源耗損。

黃炳樺指出，雖然東鋼去年碳排總量年增1.7%，但主要是去年增加高雄大業廠所致，如果不考慮大業廠，東鋼2023年碳排放量年減4.4%，其中桃園煉鋼廠去年能耗已創新低，今年初規劃改造大業廠加熱爐，預計將進一步降低燃料及電力耗用，未來也會持續增設節能設備。

東鋼2023年稅後歸屬母公司淨利47.29億元，EPS為6.48元，董事會決議每股擬配發4.2元現金股利，預計5月24日召開股東會。（編輯：楊凱翔、林克倫）1130318