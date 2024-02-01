更多編輯台推薦新聞：
HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看
產經

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂
兩岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
全球抗通膨
新聞專題
全球抗通膨1/239
首頁 / 國際

歐元區1月通膨率降至2.8% 放緩程度不如預期

2024/2/1 20:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）今天公布的官方數據顯示，由於食品價格上漲速度減緩，1月歐元區通貨膨脹年增率降至2.8%，但仍高於分析師預期。

法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）表示，歐元區消費者物價指數（CPI）年增幅度由去年12月的2.9%放緩至今年1月的2.8%。

然而，彭博（Bloomberg）及財經數據供應商慧甚（FactSet）調查的分析師意見，則是預測1月通膨率可回落至2.7%。

荷商安智銀行（ING Bank）的首席比利時、盧森堡及歐元區經濟學家胡特（Peter Vanden Houte）表示：「現在要宣告通膨戰已贏得勝利，還為時過早。」

即便排除波動的食品和能源等價格，歐元區1月核心通膨率仍有3.3%，高於預估的3.2%。

歐元區通膨率雖然仍高於歐洲中央銀行（ECB）的目標2%，但已遠低於2022年10月創下的高峰10.6%，當時因俄羅斯同年2月全面侵略烏克蘭，導致能源價格飆升。

外界預期，歐洲央行最快今年4月開始降息，可能性將近90%，且全年有6度降息各一碼的機會。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130201

#法新社
#降息
#通膨
#歐元區
#歐洲央行
#歐盟統計局
全球抗通膨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美國12月通膨率3.4% 高於預期
172.30.142.21