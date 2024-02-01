歐元區1月通膨率降至2.8% 放緩程度不如預期
2024/2/1 20:49
（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）今天公布的官方數據顯示，由於食品價格上漲速度減緩，1月歐元區通貨膨脹年增率降至2.8%，但仍高於分析師預期。
法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）表示，歐元區消費者物價指數（CPI）年增幅度由去年12月的2.9%放緩至今年1月的2.8%。
然而，彭博（Bloomberg）及財經數據供應商慧甚（FactSet）調查的分析師意見，則是預測1月通膨率可回落至2.7%。
荷商安智銀行（ING Bank）的首席比利時、盧森堡及歐元區經濟學家胡特（Peter Vanden Houte）表示：「現在要宣告通膨戰已贏得勝利，還為時過早。」
即便排除波動的食品和能源等價格，歐元區1月核心通膨率仍有3.3%，高於預估的3.2%。
歐元區通膨率雖然仍高於歐洲中央銀行（ECB）的目標2%，但已遠低於2022年10月創下的高峰10.6%，當時因俄羅斯同年2月全面侵略烏克蘭，導致能源價格飆升。
外界預期，歐洲央行最快今年4月開始降息，可能性將近90%，且全年有6度降息各一碼的機會。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130201
- 歐元區1月通膨率降至2.8% 放緩程度不如預期2024/02/01 20:49
- 2024/01/11 22:00
- 2024/01/05 21:57
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美國12月通膨率3.4% 高於預期