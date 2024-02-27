1月證券劃撥存款餘額終止連2升 央行：資金水位仍高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央銀行今天公布1月金融概況，儘管象徵散戶信心指標的證券劃撥存款餘額終止連2升，轉為下滑，央行官員直指，證券劃撥存款餘額仍在超過新台幣3兆元的高水位，因為台股指數往上走，吸引散戶參與。

央行公布1月金融概況，貨幣總計數方面，1月M1B及M2年增率分別上升為3.56%及5.44%，主要是因放款與投資年增率上升所致。

雖然M1B持續低於M2，央行官員指出，外界慣以這兩項數據的變化判斷股市動能，但國內經濟環境改變，支付方式多元，加上網路時代來臨，線上就能使用金融服務，活存定存可在短時間靈活移動，因此不建議再以M1B與M2曲線變化作為判斷資金動能的指標，國內資金則一直處在充裕水位。

進一步觀察股市相關指標，反映散戶投資信心的證券劃撥存款餘額，終止連續2個月走升，1月降至新台幣3兆3246億元，月減114億元。

至於1月台股月平均股價指數走高，證券劃撥存款餘額卻下降，央行官員指出，假如把觀察時間拉長，這波台股起漲點約從去年10月開始，在這個區段間，證券劃撥存款餘額自3.1兆元上攀至3.3兆元，儘管單月略有波動，但還是處在高檔。

此外，股票市場融資餘額連續5個月走揚，1月升至3347億元，為111年4月以來的高點，央行官員表示，這意味台股交易熱度高，股市往上走，吸引散戶參與，「市場確實熱度有提升」。

至於外國人新台幣存款走揚，年減幅卻擴大至32.54%，為金融海嘯以來最低，央行官員分析，1月現金股利高於上月，使得存款增加，不過去年初以來，外人新台幣存款開始轉為負成長，主因是全球股市的風險偏好程度下降，當外資對風險性資產需求降低，匯入金額就會減少。

而1月外匯存款年增率持續下滑，降至2.38%，為2019年12月以來的低點，官員解釋，除了基期因素，市場對美國聯準會可能轉為降息，預期利率下降，也有影響。（編輯：林興盟）1130227