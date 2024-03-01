美那斯達克指數創高 法人：台股拚站穩萬九

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）美國通膨報告喜憂參半，美股收漲，那斯達克指數創新高，超微（AMD）大漲9%，台股2月29日尾盤因MSCI調整生效拉高，終場上漲112點收在18966點，續創收盤新高。法人表示，台股今天收週線有機會連7紅，看能否站穩萬九大關之上。

美國通膨報告喜憂參半，美國股市收漲，那斯達克指數創新高，道瓊工業指數上漲47.37點或0.12%，以38996.39點作收，標準普爾500指數上揚26.51點或0.52%，收5096.27點。

科技股為主的那斯達克指數揚升144.18點或0.90%，收16091.92點，費城半導體指數勁揚124.32點或2.70%，收4726.92點。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）收791.12美元，漲1.87%，超微大漲9%，收192.53美元。台積電美國存託憑證（ADR）漲1%，收128.67美元。

美國商務部公布1月個人消費支出物價指數（PCE）較去年同期上漲2.4%，漲幅較去年12月的數據，減少0.2個百分點；但核心PCE（去除波動的食品和能源價格）月增0.4%，可能持續帶給美國聯邦準備理事會（Fed）須確保通膨降溫的壓力。

台股2月29日尾盤因MSCI調整生效拉高，終場上漲112.36點，收在18966.77點，續創收盤新高，成交值新台幣4168.56億元。台股2月上漲1077點，漲幅6.02%。

三大法人自營商買超55.85億元，投信賣超8.81億元，外資及陸資買超31.37億元，合計買超78.41億元。

在台指期淨部位，三大法人2月29日淨多單增加298口至2985口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少177口至3622口。

本土期貨法人指出，美國公布1月PCE指數年增2.4%，美股上揚，那斯達克指數再創新高，台股今天是3月開盤首日，也收週線，週線有機會連7紅，看能否站穩萬九大關之上。

台積電2月29日召開臨時董事會，核准任命研究發展組織資深副總經理米玉傑及營運資深副總經理秦永沛為執行副總經理暨共同營運長，秦永沛在1987年台積電剛成立時加入，之後負責先進技術和營運12吋晶圓廠區，是台積電「開國元老」；米玉傑率團隊開發先進製程技術，擁有多項重要專利，是台積電研發重臣。

上市櫃公司陸續公布去年財報，台達電去年營收新台幣4012億元，年增4.37%；稅後純益333.93億元，較2022年成長2.22%，換算每股純益12.86元，每股擬配發現金股利6.43元，股利配發率為5成。

國巨去年稅後獲利174.69億元，年減23.2%，每股基本純益41.8元，評估客戶端庫存調整在今年第2季底結束，預期第1季營收可小幅季增，毛利率持平，稼動率維持去年第4季水準；國巨擬配發現金股利20元及股票股利2元。

中鋼去年稅後獲利16.81億元，年減90.54%，每股純益0.11元，擬普通股每股擬配現金股利0.35元，特別股每股擬配現金股利1.4元。（編輯：趙蔚蘭）1130301