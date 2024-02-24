台積電熊本廠開幕 菊陽町餐廳滿座、無人車站現人潮

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（中央社東京24日綜合外電報導）全球半導體龍頭台積電位於日本熊本縣菊陽町的新廠今天開幕，在當地出現的「半導體泡沫」中，可以看到餐飲店生意興隆、無人車站出現通勤人潮等；但也有民眾對未來略感不安。

日本富士新聞網報導，菊陽町一處無人車站原水站，過去很少人在這裡上下車，但2月22日上午造訪時竟然看到類似東京般的通勤人潮。就連公車站牌也有超過60人排隊候車。

當台積電來到熊本縣後，整個菊陽町就籠罩著祭典氛圍。菊陽町公所外懸掛著歡迎布條，當地超市也設置擺放台灣食材的專區。

當地餐飲店內可以看到高朋滿座，有一名丈夫從事與台積電相關工作的女性顧客說，丈夫工作量大概增加2到3倍之多，也讓他們買了一塊約20坪的閒置土地，花了約200萬日圓。

鄰近熊本機場的一間飯店，可能是因為跟台積電有關的顧客前來投宿，從2023年6月到12月幾乎天天客滿，就算進入今年也維持接近滿房狀態。

由於飯店住宿客約兩成來自台灣，業者還特地僱用台灣出身的員工協助應對。

被問到在當初得知台積電設廠時，能否預料到對今天帶來的影響，日本東京大學公共政策研究所教授鈴木一人說，雖然當初曾預想會帶來某種程度的效益，但可能沒有想到會有這麼多人湧入。

台積電進駐後，由於祭出「高薪」徵才，也帶動當地相關勞工薪資上漲。根據預估，台積電設廠帶來的經濟效益，到2030年止的10年間可望超過約20兆日圓。

不過，在正面效益之外，當地民眾也對未來發展略感不安。

一間當地老店的常客說，有因為新建設而發展的情況，但也有因為土地價格上漲而消失的店，「我希望這些以前就有的老店不要消失不見」。

當地農民說，台積電工廠附近有田地，因為聽聞要拓寬道路，如此一來就不能在那些田地耕種，「我對田地減少感到不安」。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1130224