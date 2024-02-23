彭博：台積電熊本廠開幕 晶片爭奪戰日本先聲奪人

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（中央社東京23日綜合外電報導）當台積電宣布，在日本設廠計畫將於2022年動工、2024年投產時，積極進度看似難以置信。如今熊本廠將在明天開幕、今年稍晚有望投產，顯示日本在全球晶片競賽先聲奪人。

彭博（Bloomberg News）報導，一座晶圓廠通常費時3年才能完工，且即使台積電在台灣建廠速度能更快，但這次是首度在日本設廠，必須應付當地官僚體系及法規。儘管如此，台積電熊本廠24日就要正式開幕，使得今年稍晚開始量產可望成真。

經過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的供應瓶頸，加上地緣政治緊張日益加劇，各國爭相建立本國晶片製造能力。台積電熊本廠的開幕儀式，將象徵日本在這場競賽中先聲奪人。

這份成功要拜數個不易在其他地方複製的因素匯聚之賜，包括政府以有效率的方式提供支持、嚴格的施工時程，以及來自日本各地的低成本勞動力湧入當地，並且一周7天、一天24小時日以繼夜輪班工作。

此外，台積電與熊本當地大企業索尼集團公司（Sony Group Corp.）進行深度合作，也讓設廠計畫更加平順。索尼同時是熊本廠的投資方和客戶。

從華府、北京到布魯塞爾，各地政府都在加緊建立本國半導體生產能力。因為之前COVID-19疫情期間的封鎖，暴露出各國面臨全球供應鏈被打亂時的脆弱程度。

例如晶片缺貨迫使歐美及日本的汽車製造廠停工。而在日本，豐田（Toyota）和日產（Nissan）等車廠構成國家經濟的基石。

有了疫情時的教訓，日本經濟產業省在疫後迅速規劃雄心勃勃的計畫，提出數以10億計美元的補貼，要吸引台積電、韓國的三星（Samsung）及美國的美光（Micron）等半導體大廠赴日設廠。

台積電已經宣布將在熊本興建第2座晶圓廠，並正在考慮在日本蓋第3座工廠生產先進的3奈米晶片。

「晶片戰爭」（Chip War）一書作者、美國學者米勒（Chris Miller）指出，「台積電在（美國）亞利桑那州與（日本）熊本的設廠情況形成鮮明對比。日本政府沒那麼聲張，但支持程度卻可能比歐美國家要高」。

根據台積電的說法，在日本的設廠成就歸功於「供應商、客戶、企業夥伴、政府和學界」的支持，而其在不同國家的設廠計畫「本來就無法相比」。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130223