台積電熊本廠將開幕 韓媒憂三星遭強敵夾擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）台積電熊本廠預定於24日開幕，韓媒多關注日本半導體業可能藉此重新崛起，以及日、台、美國等政府提供的高額補助，憂心三星電子可能在夾擊中更趨弱勢。

台積電熊本廠預定24日開幕，今年第4季開始量產，除台積電國際布局擴大，日本半導體聚落也在磁吸效應下日益壯大，外界分析，在1980年代曾一度稱霸國際半導體市場的日本可能藉此奪回領先地位。

日本政府對這次熊本廠建設的積極態度與協助，引起韓媒注意。這座預計在10年內創造至少20兆日圓經濟效益的工廠，在計畫公布後28個月、開工後22個月內就完工，甚至在去年底就開始試產，可說在短短22個月內建成，較一般長達5年的建廠時程大大縮短。

韓媒「每日經濟」指出，日本政府為順利推動建廠，取消實施50多年的法規，大幅簡化程序，讓一般需要2年的準備時間縮短為6個月，且允許全年365天、24小時不間斷施工，進一步縮短工期。

相較之下，韓國半導體大廠SK海力士的建廠進度則有如龜速，在5年前決定落腳於龍仁至今，受限於民間投訴、供水許可等問題遲遲未動工。即使開工，受限工時及相關法律規定，也不太可能像日本一樣全年無休趕工。

報導也提到，日本為台積電熊本廠提供最多4760億日圓的補貼，鼓勵投資快速進行；美國等世界各國也陸續以補貼方式爭取半導體霸權，但韓國政府主要透過稅額減免提供支持，對於目前承受赤字壓力的企業而言並無實質幫助。

專家指出，在補貼競爭及AI帶動的半導體市場重組下，三星電子明顯成為「三明治的夾心」。在AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）效應帶動歐美、日本、台灣股市突破新高，SK海力士股價也因為與輝達、台積電合作而攀升的同時，三星電子股價卻獨獨下挫。

除了台積電，在伺服器市場擁有市占優勢的美國大廠英特爾（Intel）也宣布加入1.4奈米先進製程的競爭中，並設定目標在年底成功量產1.8奈米晶片，向預計2025年量產2奈米晶片的三星電子及台積電發出戰書。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

韓媒「韓國經濟」報導，部分意見認為，在輝達、高通、超微半導體（AMD）等大型晶圓代工客戶皆傾向優先與台積電合作的局勢下，身居次位的三星電子面臨英特爾競爭的壓力更大。

對三星電子而言，除英特爾長年累積下的實力外，美國政府為掌握技術領先地位提供英特爾全面支持也是一大壓力，且英特爾瞄準的4大客戶多為美國企業，提高合作可能性。業界人士指出，三星電子只能選擇依靠技術升級，並以低價競爭才可能取勝。（編輯：周永捷）1130223