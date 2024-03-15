美道瓊指數收跌逾百點 法人：台股籌碼中性偏多

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（中央社記者吳家豪台北15日電）美股14日收黑，道瓊工業指數跌逾百點，主因美國2月生產者物價指數（PPI）月增0.6%，超乎分析師預期，重新點燃市場對通貨膨脹的擔憂。法人分析，台股加權指數持續位於5日、10日和月線之上，籌碼面中性偏多。

美股道瓊工業指數14日下跌137.66點或0.35%，以38905.66點作收，標準普爾500指數下滑14.83點或0.29%，收5150.48點；科技股那斯達克指數下跌49.24點或0.30%，收16128.53點，費城半導體指數挫跌85.31點或1.75%，收4783.65點。

台股14日早盤一度跌逾百點，落至5日線之下，隨後震盪走高，終場上漲9.41點，收在19937.92點，再寫收盤新紀錄，指數連3天上漲，成交金額降至新台幣4739.65億元。

產業訊息部分，鴻海董事長劉揚偉預期，今年集團業績目標將較去年小幅成長，其中雲端網路及元件產品可明顯成長；在人工智慧（AI）領域，全面布局AI零組件、AI模組與基板、AI伺服器和機櫃、AI數據中心及液冷散熱技術。

代工廠和碩14日舉辦法人說明會指出，AI伺服器同時發展數個北美客戶，2月開始少量出貨，出貨形式為組裝與測試（L10）；車用電子營收今年將成長兩位數，仍維持2025年占整體營收10%的目標。

貨櫃股的股利陸續出爐，繼萬海公布擬配息1.5元後，長榮14日也公告股利政策，考量未來經營環境與營運需求、資本支出規劃及股東權益，每股擬配發10元現金股利。（編輯：張均懋）1130315