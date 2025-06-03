00919成分股增至40檔 聚陽、大同等16檔新入列

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）台灣指數公司今天公布指數定期審核結果，多檔指數成分股異動或權重調整，其中最受矚目、熱門的高股息ETF群益台灣精選高息（00919）所追蹤的「特選台灣上市上櫃精選高息指數」，成分股從原本的30檔擴增至40檔。

根據台灣指數公司公告，00919成分股新納入聚陽、大同、群光、美律、義隆、可成、冠德、陽明、富邦金、國泰金、順達、材料-KY、群電、復盛應用、台灣虎航、長華等16檔。

同時刪除海悅、聯發科、京城銀、國票金、寶雅、洋基工程等6檔。

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相關成分股變動將自6月4日起生效，並於指數定期審核生效日起設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在8個交易日內調整。

00919最新資產規模新台幣3652億元，居台股ETF規模排行榜第4大；受益人數122.6萬人，則排名第3。（編輯：林家嫻）1140603