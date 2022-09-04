「魔戒：力量之戒」開紅盤 破亞馬遜首播紀錄

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影片來源：Prime Video

（中央社紐約3日綜合外電報導）美國影音串流平台亞馬遜（Amazon）Prime Video今天宣布，根據英國作家托爾金原著改編的大成本電視劇「魔戒：力量之戒」，締造Prime Video最佳首播紀錄，有2500萬人次收看。

路透社報導，亞馬遜昨天在Prime Video向超過240個國家和地區釋出「魔戒：力量之戒」（The Lord of the Rings: The Rings of Power）第1季的1、2集。亞馬遜並未說明2500萬收視人次是看了完整兩集，還是僅看了一部分。

Prime Video未來會每週上架最新集數，直到10月14日播出第1季最後1集。

「魔戒：力量之戒」劇情發生在托爾金（J.R.R. Tolkien）虛構的第二紀元（Second Age）中土世界（Middle-earth），比小說與電影「魔戒」（The Lord of the Rings）和「哈比人」（The Hobbit）的時代還早4000年。

亞馬遜打算以5季50小時來完整述說故事。

法新社報導說，亞馬遜砸了2.5億美元購買版權，光是首季預算便高達4.65億美元，5季總預算預計突破10億美元。

這系列對亞馬遜尤其重要，因為串流世界競爭異常激烈，亞馬遜希望能從Netflix、Disney+、HBO Max群雄環伺之中爭得一席之地。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110904