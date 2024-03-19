「魔戒」新譯本集資逾500萬 新舊版本各獲擁護者

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）英國作家托爾金經典小說「魔戒」被視為現代奇幻文學的始祖，有台灣出版社近期睽違20多年推出全新中譯本集資計畫，突破新台幣500萬元驚人成績，讓讀者關注新舊翻譯版本差異。

英國詩人、語言學家托爾金（J. R. R. Tolkien）運用強大想像力、構築廣大中土世界的「魔戒」系列小說，是20世紀以來最具影響力的奇幻作品。2001年被影視化後更廣為人知，其中電影「魔戒三部曲：王者再臨」更橫掃第76屆奧斯卡11項大獎，成為首部獲得奧斯卡最佳影片的奇幻電影。

今年適逢「魔戒首部曲：魔戒現身」、「魔戒二部曲：雙城奇謀」出版70週年，雙囍出版社邀請長期深耕奇幻文學的譯者李函籌備新版「魔戒」、「哈比人」套書。

過去台灣民眾較為熟悉、流通的中譯本，為朱學恒2001年翻譯的版本，另外也有人喜愛譯者鄧嘉宛執筆的簡體中文版。在李函版「魔戒」試讀內容公布後，有不少書迷對「李版」、「朱版」、「鄧版」的翻譯進行比較，各有所好批評，在書迷圈產生熱烈討論。

知名譯者、版權經紀人譚光磊接受中央社記者訪問分享，托爾金之於現代奇幻文學，有如金庸之於武俠小說，或柯南道爾之於推理小說之集大成，對後世影響深遠。許多今日常見的類型架構，好比第二世界（Secondary World）、冒險隊伍與種族，都是誕生於托爾金筆下。

針對新舊譯本差異論戰，譚光磊表示，一部作品會有很多新譯本，代表作品夠老且夠經典。

在作者逝世50年後，作品會成為版權歸入公共領域的「公版書」，意即任何人都能自行翻譯、出版或改編。譚光磊補充，否則一般作品因版權限制，一次只能授權給一家出版社，除非更換出版社或特殊情況才有機會有新譯本。

然而語言習慣會隨時代不斷改變，經典作品可能10年就要重譯一次，譚光磊現在回去讀小時候志文出版的「新潮文庫」或桂冠的「世界文學名著」也會覺得中文用法和當今習慣不同。

譚光磊覺得目前「魔戒」與前一版已相隔20多年，台灣讀者中文用語肯定有所改變，「有新譯本當然是好事」。但譯者最大挑戰，莫過於想翻譯屬於自己的版本，但又不可能不看舊版。改正錯漏之際，又得思考是否得保留舊版好的文句或名詞，尤其「魔戒」自創的專有名詞非常多，譯者一定會相當糾結。

不過，譚光磊認為，只要是抱持對作品熱愛、嚴謹翻譯的版本，有多家出版社願意共襄盛舉，都是讀者的福利，尤其在「魔戒」成公版書後，據了解，光中國今年就會有超過20個新譯本推出，他也期待這次「魔戒」新版譯本熱潮，能再次帶起奇幻文學的全新盛世。（編輯：李亨山）1130319