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宏達電2月營收1.5億 年減38%創掛牌以來單月新低

2024/3/6 19:16
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（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電受到年節工作天數減少因素，2月營收新台幣1.53億元，月減32%，年減38.95%，下探掛牌以來單月營收新低水位。

宏達電近幾年來積極轉型虛擬實境（VR）領域，營收規模縮小，朝獲利目標邁進，今天公布2月自結合併營收新台幣1.53億元，月減32%，年減38.95%，累計前2月自結合併營收為3.78億元，年減18.89%。

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全球行動通訊大會（MWC）剛落幕，宏達電董事長王雪紅率團隊參加2024世界行動通訊大會，展示5G、延展實境（XR）等新技術，深化元宇宙應用，展現台灣軟硬體競爭力，王雪紅表示，每年XR技術在醫療、模擬培訓、教育等領域都發揮關鍵影響力。

HTC G REIGNS也攜手全球合作業者Capgemini和英特爾（Intel）在MWC展出5G專網工業網路解決方案，適用於製造、零售、國防、飯店、電信、物流和倉儲等多元領域。（編輯：楊凱翔）1130306

#王雪紅
#全球行動通訊大會
#宏達電
#英特爾
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