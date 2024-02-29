開發金綠電布局有成 拚首座碳中和認證金控大樓

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）中華開發金控今天宣布，第2階段綠電採購布局已順利完成，並於今年第1季開始轉供綠電，累積綠電占集團年度總用電量約21%，預計2024年開發金控總部將成為金控首座取得碳中和及綠建築雙重認證的總部大樓。

開發金控自2022年起，規劃每年度採購500萬度綠電，第2階段綠電採購布局已順利完成；第2階段綠電採購整合旗下子公司共同規劃、採購及轉供，綠電導入涵蓋範圍包括開發金控總部、凱基證券大直大樓、凱基證券台開大樓，以及凱基證券宏啟大樓，總部大樓累積綠電導入將超過80%，集團綠電用量占總用電量比例成長1倍。

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開發金控響應低碳永續浪潮，從低碳營運、支持綠能以及永續供應鏈3大面向著手。除了布局綠電並攜手供應商推動綠色採購；低碳營運方面，推動各項節能減碳措施，包括調整辦公室照明和用電設備，並定期進行設備維護及汰換老舊設備，以減少能源浪費；預計2024年，開發金控總部將成為金控首座取得碳中和及綠建築雙重認證的總部大樓。

此外，子公司凱基銀行也與台灣綠色生產力基金會合作，已輔導3家分行取得ISO 50001能源管理認證。（編輯：郭無患）1130229