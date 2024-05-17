曹祐齊隨隊一軍 復健一度往後退很沮喪

（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職味全龍投手曹祐齊去年10月動刀清除右手肘骨刺，目前已經隨隊一軍。不過他坦言，復健進度一度往後退，揮臂速度慢導致投得「很難看」，當時也相當沮喪。

21歲的曹祐齊是龍隊備受期待的先發投手，去年在一軍出賽6場都是先發，拿下2勝，不過在去年10月選擇動手術，清除右手肘骨刺。至於歸隊進度，教頭葉君璋今天指出，「本來是抓再1、2個星期，像他今天這樣的狀況，搞不好可以1個星期。」

曹祐齊目前已經開始隨隊一軍，昨天進牛棚投了20多球，今天賽前也接受葉君璋的指導。葉君璋指出，因為曹祐齊從動手術完到現在已經很久，「之前他的投球機制有點跑掉，所以球速沒有出來。」

曹祐齊今天則表示，目前感覺跟之前比好很多，並坦言之前整體狀況掉很多，甚至3月底實戰投打練習後一度進度往後退，「因為真的差太多了，滿難看的，沒有球速、控球沒有也沒有很理想，揮臂速度變得很慢，所以進度整個往後退，再從傳接球開始。」

曹祐齊說明，當時雖然自己覺得已經很出力在丟，「但那時候怕痛，復健一定會有點痛，導致揮臂速度就愈來愈慢。」不過之後他進行了為期6週的訓練計畫，透過丟輕球、丟網子等找回揮臂速度及機制，「現在已經比那陣子好，但離自己最好的時候還有一段距離。」

談到一度進度往後退，曹祐齊坦言多少一定會沮喪，「尤其是那陣子大家都在準備開季了，去年自己開刀的目的，就是為了今年能有一個好的開季，結果真正準備要開季時，變成自己進度往後退。」

不過曹祐齊也指出，自己個性正向，「發生了就發生了，也只能往前走，什麼方法都去試，畢竟最差已經這樣了，就是這麼爛，那就只能再練。」談到歸隊目標，他則說：「當然是愈快愈好，因為時間說真的也不早了，上半季都快結束了，到現在連出賽都沒有。」（編輯：吳協昌）1130517