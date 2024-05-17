長榮航空永續創新設計賽 除役貨櫃變城市休憩空間

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）長榮航空與中原大學合作，今天在松山文創園區舉辦「2024長榮航空ESG永續創新設計競賽」頒獎典禮，冠軍作品是將除役的航空貨櫃，變身為城市休憩空間。

長榮航空每年有近1200只以上各類型貨盤、貨櫃及80噸的附屬品如綁帶、盤網等消耗品須汰換，2023年首度與中原大學合作舉辦「第一屆長榮航空ESG環保創新設計競賽」，邀請學生思考如何妥善處置汰除貨盤櫃及附屬品，並當設計素材創作，吸引333件作品競逐，今年擴大為全國競賽，並透過「飛．淨未來」展覽展現創作成果。

長榮航空說，今年競賽自1月9日開跑，有26所大專院校，近600名參賽者報名參加，由業界專業設計師資組成評審團嚴謹評分，最終選出120件決賽作品，並再從中挑選20件優秀作品頒獎，長榮航空也提供33張機票作為競賽獎項，最大獎為2張全球不限航點來回豪華經濟艙機票，讓設計界優秀的明日之星有機會前往海外展開藝術文化體驗與交流。

今年「空間設計組」冠軍由中原大學鄒采廷以「城市代碼CODE」蟬聯，他將貨盤櫃組裝為城市中可移動的插件，提供旅人和民眾休憩空間，獲評審一致好評。

「空間設計組」金獎得主為大葉大學黃轍諺的「書の森」，創意來自以行動圖書館促進城鄉知識交流。商業產品設計組金獎由中原大學的鄭詠心以「日衣寄夜」獲得，以機上環保毛毯改造成兼具背包和睡袋的產品，讓無家者方便攜帶並保持溫暖。

長榮航空說，120件進入決賽的作品，即日起至20日，在松山文創園區展出，之後移至桃園市中原文創園區舉辦的「青春永續」畢業季展，自5月22日起展出1個月，提升青年學子作品的能見度。

長榮航空在松山文創園區「飛．淨未來」展覽現場，以3款除役航空貨櫃打造的「咖啡屋」、「飛書站」及「DIY手作教室」，「咖啡屋」提供獲永續供應鏈管理認證的illy精品咖啡供民眾享用；「飛書站」主打長榮航空環保電子化書庫EVA e-Library供民眾下載體驗；「DIY手作教室」將在展覽期間推出手作課程，親子可共同創造屬於自己的文創作品。

長榮航空總經理孫嘉明表示，面對氣候變遷的威脅，打造永續共好的生活環境刻不容緩，長榮航空積極推行各項節油措施，導入新世代高效能飛機以提供更卓越的低碳運輸服務，也希望與中原大學的合作，讓參賽同學的優秀作品被更多人看見，更期盼這些創意未來有機會付諸實現。

中原大學設計學院院長趙家麟說，這是全球首創針對航空貨盤櫃等回收資源進行的全國性循環設計比賽，今年的競爭更激烈，除了讓台灣年輕世代的設計師接觸到這項全新的設計議題，也透過學生創意的發想為後續的設計實踐熱身。（編輯：陳政偉）1130517