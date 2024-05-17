葉君璋直言黃勇傳場上表現佳 但不清楚私下狀況

（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職統一獅日前提出黃勇傳的合約讓渡申請，其他球團可在23日前網羅，不過由於黃勇傳有個人財務問題，味全龍教頭葉君璋坦言，雖然他是很好的球員，但目前還不清楚他的狀況。

統一獅隊球團在15日發布聲明表示，陣中20歲選手黃勇傳因為個人財務困難、有借貸等情事，且請假後多次逾假未歸、未在時間內向球隊報到，獅隊宣布他已嚴重違反公司紀律，予以開除，但球隊仍給予其離隊同意書。

聯盟昨天公告，獅隊球團已經提出黃勇傳的合約讓渡申請，若超過23日下午5時仍沒有其他球團有意願網羅，黃勇傳將會被獅隊球團無條件釋出。

對於是否有意願網羅黃勇傳，味全龍總教練葉君璋今天表示，「我覺得他在場上表現是很棒，不管在守備、打擊各方面，但是我們也不曉得他的狀況到底是怎樣，一定要了解整個狀況才能知道接下來怎麼做，不過他真的是一個滿不錯的球員，球員能力的部分。」

富邦悍將總教練陳金鋒則表示，自己對黃勇傳的了解並不多，「因為以前我都在外面比賽，只有在二軍看過他比賽而已。」悍將球團則表示，「評估選手會多方面考量，黃勇傳選手是很有潛力，但悍將球團對於黃勇傳選手沒有評估，也沒有進行討論。」（編輯：陳政偉）1130517