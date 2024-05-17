樞機主教訪台促保護漁工 肯定台灣政府積極回應

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）南非樞機主教布里斯林近日專程來台參加「台灣漁工福祉國際會議」，他今天受訪時高度肯定台灣政府願傾聽漁工心聲，努力尋求改善漁工人權之道，他也盼未來有更多機會訪台。

天主教海員宗會（Stella Maris）13到17日在台中舉行「台灣漁工福祉國際會議」，行政院長陳建仁親自出席開幕式，外交部、勞動部、漁業署等都派官員參加。

南非開普敦大都會總主教布里斯林（Stephen Brislin）樞機主教今天接受中央社專訪指出，此次會議聚焦討論台灣漁工面臨的種種困難處境，他受邀專程出席，因為他隸屬的天主教聖女瑪爾大團體（Santa Marta Group），非常關注人口販運及漁工人權等議題。

布里斯林說，漁工在海上工作動輒長達數月，「有些人想離開也無法，因為證件遭雇主扣留，這就是現代奴隸制度」，許多政府與民間組織會在漁船靠港時幫助漁工，提供醫療資源，但在海上時，這些漁工幾乎完全孤立無援。

布里斯林說，在航行時，船長對漁工有絕對權威，漁工不只常被要求做額外骯髒活，生病受傷時更常得不到基本治療，漁工所得還會被仲介層層剝削，導致漁工家人拿不到他們辛苦的勞務付出。

布里斯林表示，他很感動台灣政府代表積極參與會議，也感受到台灣政府正面解決各種難題的決心，「台灣政府願意參加會議，傾聽漁工心聲，思考解決之道，對我來說是非常正面的訊號。」

布里斯林說，一般勞工通常受較完備法令和工會保障，但漁工常無法加入工會，很多政府也未簽署保障漁工的國際條款，因此此次會議上一個重要結論，是呼籲各國政府強制要求漁船提供Wi-Fi網路給漁工使用，讓漁工可跟家人聯繫，有受虐情況也可立刻舉報。

談到首度訪台感想，布里斯林說，對台灣乾淨整潔的市容感到很驚艷，但台灣人的好客與熱情更讓他印象深刻，訪團所到之處都受到熱忱接待，使他非常感動，「台灣人總是想確保我們感到像在家一樣自在。」

布里斯林說，他此次來台主要是參加會議，只參訪了少數大學、天主教堂和故宮博物院等景點，他下次很樂意再度來台訪問。（編輯：翟思嘉）1130517