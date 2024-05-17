董氏基金會40歲 陳建仁：助菸害防制修法里程碑

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）董氏基金會成立至今40年，行政院長陳建仁今天透過影片祝賀表示，在董氏基金會等百餘民間團體積極努力下，協助政府完成大幅度菸害防制修法，開啟防制新型菸品里程碑。

董氏基金會在1984年成立，以「促進國民身心健康、預防保健重於治療」為宗旨，致力於菸害防制、食品營養、心理衛生等工作，今天舉辦論壇分享菸害防制40年的挑戰與展望。

陳建仁因另有外縣市行程無法出席，透過影片獻上祝福。他細數多年來參與董氏活動歷程，特別提到2011年他還在中央研究院服務期間，與董氏基金會發起籌組的「台灣拒菸聯盟」一起到立法院，向立法委員闡述符合世界衛生組織（WHO）「菸草控制框架公約」精神，並積極修法必要。

陳建仁說，在董氏基金會與家長、社福、醫療及公衛等百餘民間團體鍥而不捨努力下，協助政府在2023年完成大幅度的菸害防制修法，開啟防制新型菸品的里程碑；董氏基金會服務對象涵蓋所有的年齡層，感謝40年一路陪伴所有的國人。

準政務委員、前衛生福利部長陳時中致詞，不忘先強調「我到現在都還是沒有抽菸」，身為菸齡超過50年的老菸槍，他已成功戒菸2年，發現高音唱得更好，野心也越來越大，現在開始重訓，開心維持健康。

陳時中會前接受媒體聯訪被問及政務委員新身分時表示，未來4年對台灣來說，也是關鍵4年，不管是新任行政院長卓榮泰或總統當選人賴清德的領導，都有充分信心。

陳時中說，賴清德除了繼續推動總統蔡英文4個堅持，也將用4大支柱，向國際表達追求民主和平的決心，他會本諸於過去在政務官的經驗，盡最大能力做部會之間協調，把任務做好。

此外，針對媒體人吳子嘉指稱政府採購BNT疫苗貪污，陳時中求償1000萬元一事，陳時中說，靜待法院判決，台灣社會是公義的社會，雙方都要得到一定的法律保障，但法律中也很清楚，侮辱、誹謗甚至言論自由，都有一定範圍，至少要經過事實查核，本諸於社會公義，才符合社會規範。

在開幕儀式上，主辦方特別頒發感謝狀給董氏基金會前董事長賴東明、謝孟雄一直以來的支持與努力。現任董事長張博雅致詞說，台灣的菸害防制從社會倡議、建立制度到國際接軌，現更積極迎戰新型菸品的衝擊。（編輯：管中維）1130517