菸捐多年凍漲 國健署擬下半年例行評估調漲

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）台灣菸捐多年不變，買菸金額偏低，長期被民團與醫界放大檢視，國健署今天表示，菸害防制法規定每2年需定期評估菸捐成效，預計今年下半年討論調漲與否，目前為資料收集階段。

以價制量是菸害防制手段之一，依菸害防制法規定，菸品應徵健康福利捐，中央主管機關應每2年邀集財政、經濟、公衛及相關領域學者專家，評估菸價及菸防相關因素影響，經中央主管機關會商財政部依評估結果，認有調高必要，應報行政院核定，送立法院審議通過。

民國98年調漲菸捐、106年調漲菸稅後，國內吸菸人口比率降低，但近年未再調漲，凍漲與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有關，最近一次111年審議會，專家評估仍屬疫情當下，決定暫不調漲。台灣菸品稅捐占菸價的比例平均53%，低於世界衛生組織75%標準。

台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良日前提到，以價制量是最具效力減菸策略，政府應將長期菸價調漲策略納入考量；高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑也認為，目前市面充斥70、80元菸品，只要增至百元以上，抽菸者變少、抽菸次數降低，二手菸自然減少。

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衛生福利部國民健康署菸害防制組長羅素英今天接受媒體聯訪時表示，各國菸害防治相關法令不同，部分國家採取定期漲價，台灣選擇評估調漲，價格確實是菸防有效策略之一，但菸盒警示圖文擴大、加強宣導等應「多管齊下」，不能只著重在單一策略。

目前台灣菸捐約為新台幣20元，針對捐調漲與否，國健署並未明確表態，羅素英說，依據菸害防制法規定，預計今年下半年與專家舉行例行菸捐使用成效評估會議，目前正在收集各國資料。（編輯：陳清芳）1130513