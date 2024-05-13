國中生電子煙使用率升 國健署：傷身又傷腦

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）電子煙、加熱菸等新興菸品外型與口味容易吸引未成年嘗試，但新興菸品傷身，衛福部國健署調查發現，國中生電子煙使用率不降反升，擔憂孩子一時的好奇心恐造成無法挽回的腦傷。

衛生福利部國民健康署歷年國中學生吸菸行為調查顯示，國中學生吸菸率由民國107年2.8%降至110年2.2%，加熱菸使用率由2%降到0.8%，但電子煙由1.9%上升至3.9%，從數據可看到紙菸、加熱菸吸菸率下降，電子煙卻上升。

國健署菸害防制組長羅素英今天接受媒體聯訪時表示，新類型的菸草產品行銷手法，時常會造成青少年產生錯誤迷思，如誤以為新興菸品不會傷身，事實上，根據世界衛生組織（WHO）警告，吸電子煙及加熱菸同樣會使身旁的人暴露於有毒致癌物的二手菸環境。

甚至使用電子煙者，吸紙菸的機率至少增加1倍。吸菸者常稱吸菸可紓解壓力、放鬆心情，但研究指出，吸菸者壓力其實高於非吸菸者，持續吸菸者雖然靠著吸菸可暫時紓壓，但很快就需要再度吸菸才能讓情緒回復正常。羅素英強調，吸菸無法減壓，甚至會傷害腦部。

不僅傷腦，若有吸菸習慣的人，可能導致癌症、糖尿病、心臟病、中風、肺部及免疫系統疾病。羅素英表示，青少年時期就有吸菸習慣，恐導致多種疾病、影響社會心理發展，因菸癮難以戒除，很可能一生都會持續吸菸行為，千萬別再相信吸菸能夠紓壓的說法。

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菸害防制法修正案去年3月22日上路，電子煙及未經健康風險評估審查通過加熱菸等新興菸品皆違法，不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，攜帶入境最高罰新台幣500萬元。截至今年4月25日，無加熱菸通過健康評估，僅3家完成申請審查、繳納費用與行政審查，目前查核中。

羅素英表示，為了避免未成年族群透過網路等通路獲得新興菸品，與地方衛生單位合作，加強實體店面、網路平台、社群媒體等行銷監測，已提供網路監測關鍵字協助平台業者建立自主查核機制，如發現違規商品可立即下架，根據統計，截至去年12月31日，裁罰金額合計3343萬元。（編輯：管中維）1130513