美科技股修正 法人：台股漲多回檔氣氛仍正向

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（中央社記者潘智義台北12日電）美股道瓊工業指數上漲，但標準普爾500、那斯達克，以及與台股連動密切的費城半導體指數都下跌，法人認為，台股在漲多後回檔，屬技術性修正，加上美元也在美股下跌時貶值，代表基本面沒有問題，依然偏正向。

道瓊工業指數在美東時間11日小漲46.97點或0.12%，收38769.66點，標準普爾指數小跌5.75點或0.11%，收5117.94點，那斯達克指數下跌65.84點或0.41%，收16019.27點，費城半導體指數下挫67.58點或1.36%，收4890.20點。

台股11日跌59.24點，收在19726.08點，成交值新台幣3976.39億元，加計盤後交易約4143.40億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股上2萬點大幅開高後走低，11日再拉回，呈現的是漲多獲利了結賣壓，屬技術性修正，並沒有特別利空，這樣的現象與美股走勢一致。

蔡明翰指出，台股、美股修正過程主要是漲多的人工智慧（AI）概念股拉回，非AI股票反而上漲或抗跌，加上美元也在美股下跌時貶值，代表基本面沒有問題，市場沒恐慌氣氛，依然偏正向。

大同公司11日董事會決議活化台北市大安區懷生段案（位於仁愛路的芙蓉大樓），以期未來能順利發放股利給股東。

食品龍頭統一11日公告2月營收為478.99億元，創歷年同期新高，年增17.79%。統一指出，主要受惠食品本業以及轉投資小金雞統一超成長，加上量販店家樂福併入營收所致。

製鞋大廠寶成工業11日公布2月自結合併營收為191.19億元，較去年同期增加4.9%，主因製鞋衰退，但通路逆勢成長；累計1至2月合併營收為422.29億元，年減1.9%。

電信三雄前2月財報出爐，中華電以每股賺0.83元，持續贏過整併完成的競爭對手；台灣大哥大每股賺0.64元，遠傳電信每股賺0.54元。（編輯：張均懋）1130312