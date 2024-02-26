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台股再戰萬九 法人：待新台幣轉強挹注資金動能

2024/2/26 17:43
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（中央社記者吳家豪台北26日電）台股今天上漲58.86點，收在18948.05點，續寫收盤新高，逼近萬九大關，外資及陸資買超新台幣50.55億元，買超台積電5092張，並加碼航運類股。法人表示，需等待市場確認美國聯邦準備理事會（Fed）何時降息，帶動新台幣及資金動能轉強，指數才有機會持續攻高。

台股今天再戰萬九，台積電與AI（人工智慧）類股漲多休息，在中小型股、生技股與重電族群攻勢帶動下，加權指數震盪走高衝上18974點，終場上漲58.86點，收在18948.05點，漲幅0.31%，成交值新台幣3540.94億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電話採訪指出，美國科技類股漲多拉回，今天台股在平盤上震盪，結構偏多，但指數上揚空間不大，主要因為資金流向問題；農曆年後台股累積不小的漲勢，但新台幣持續貶值，資金未明顯流入，以外資認錯回補行情為主，上漲續航力不足。

蔡明翰表示，台股基本面佳且結構偏多，目前在歷史新高附近震盪，如果美股科技股熄火、未能吸引資金，台股在上漲過程中將面臨更大壓力。今年降息是必然趨勢，後續需待市場確認聯準會何時降息，帶動新台幣及資金動能轉強，台股才有機會持續攻高。

外資今天買超前2名為台中銀、欣興，分別買超1.25萬張、1.21萬張；其次依序為元大美債20正2、美時、台積電、長榮航、台新永續高息中小、慧洋-KY、群創、復華台灣科技優息。

外資賣超族群以金融股為主，前10名包括國泰永續高股息、元大滬深300正2、玉山金、聯電、第一金、新光金、國泰金、大同、群益台灣精選高息、京元電子。

投信今天賣超30.59億元，減碼前10名個股依序為群創、士電、元大高股息、廣達、智邦、華新、緯創、技嘉、中信金、聯電。（編輯：張均懋）1130226

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