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台股頻創新高 朱成志：不能被台積電1家公司扭曲掉

2024/3/6 16:19
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（中央社記者曾仁凱台北6日電）台股面對週二美股重跌，今天開低走高，終場上漲112.53點，以19499.45點再度改寫歷史新高。投信投顧公會副理事長暨萬寶投顧董事長朱成志認為，還有很多其他股票沒有漲，台股不能被台積電1家公司扭曲掉。

朱成志分析，現在台股最重要的推動力不是台灣本身，而是美股。現在全球瘋AI，台灣包括台積電在內，正好處在整個AI產業的核心，帶動台股上漲。

他引用經典電影「愛在黎明破曉時」，表示投資最美好的時期，就是黎明來臨之前。他認為，美國聯準會（Fed）已經表態，接下來不會再升息，現在整個市場都在等什麼時候開始降息，準備帶動新一波資金行情。朱成志認為，在Fed真正降息前，最充滿想像空間；等到Fed真的降息，大家反而要小心。

至於台股頻頻創高，本週成功站上「萬九」大關並頻創新高，大家擔心高點已到，朱成志卻有不同解讀。

他分析，台股集中市場指數是加權指數，目前台股總市值大約新台幣60兆元，但台積電1家公司的市值已經達19兆元，這波萬九行情，主要反映是台積電的大漲，但還是有很多其他股票沒有漲，台股不能被台積電1家公司扭曲掉。（編輯：張良知）1130306

#朱成志
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