投資人等待聯準會決策 亞股走勢不一

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（中央社香港31日綜外電報導）投資人急切等待著美國聯邦準備理事會（Fed）今天稍晚眾所矚目政策會議後提出何種政策聲明，在華爾街股巿表現平淡後，亞洲股巿今天走勢不一。

法新社報導，關鍵性的美債拍賣、美國就業數據，以及蘋果公司（Apple）、亞馬遜公司（Amazon）等若干全球最大企業本週公布的營收表現都被納入考量。

圍繞一蹶不振的中國房地產巨擘恆大集團危機的陰影籠罩，舉世次大經濟體中國巿場令人引以為憂。

美股道瓊工業指數勁揚而再創新高，標準普爾500指數和那斯達克指數走跌。儘管利率維持在20年以來新高，美國職位空缺數高於預期，加深外界對於勞動巿場依舊具韌性的看法。

雖然數據顯示本月消費者信心處在逾20年新高、通貨膨脹率預期走跌，但是投資人擔心聯準會不會將借貸成本調降到數週前預期的水準。

盈透證券集團（Interactive Brokers）的托瑞斯（Jose Torres）表示，今天「對巿場而言可能很重要，因為大科技公司營收遭遇逆流、（美國人力資源管理軟體及服務供應商）ADP公司的就業數據、美國財政部發行國債的分配情況、（聯準會主席）鮑爾（Jerome Powell）的談話，全在這節骨眼上發生」。

「我預期鮑爾不會談論降息，甚至可能說當前的預測太激進。」

雙線資本公司（DoubleLine Capital）的懷特利（Greg Whitely）認為，官員談話顯示「聯準會今年將有降息空間，但是不會像巿場預期那麼早發生」。

日股基準日經指數收漲0.6%，來到36286.71點。中國巿場不確定性持續影響下，港股恆生指數收跌1.4%，來到15485.07點；上海綜合股價指數收跌1.5%，來到2788.55點。

至於亞洲其他股市，首爾、威靈頓、台北股市收低；雪梨、新加坡、馬尼拉、雅加達股巿收高。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1130131