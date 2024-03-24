台股連2天站穩2萬點 法人：長線呈多頭格局

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（中央社記者賴言曦台北24日電）台股加權指數近期頻創高點，22日終場上漲29.34點，以20228.43點作收，連2個交易日收在2萬點之上。法人指出，美國聯準會（Fed）降息趨勢不變，中長期資本市場表現不看淡，預期指數若短期出現修正，不影響台股長線多頭格局。

台股22日走勢震盪，早盤高點至20296.1點再創新高，盤中翻黑，尾盤台積電買氣湧現，激勵指數終場以20228.43點作收，上漲29.34點，漲幅0.15%，成交值新台幣4958.62億元，連2個交易日收在2萬點之上；單週上漲545.93點。

美股22日終場漲跌互見，道瓊工業指數下挫305.47點，或0.77%；標準普爾500指數下跌7.35點，或0.14%；以科技股為主的那斯達克指數上漲26.98點，或0.16%；費城半導體指數上漲10.387點，或0.21%。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，今年半導體循環復甦趨勢明確，利率環境將逐漸偏寬鬆，加上AI（人工智慧）帶動的成長動能，預期指數短期修正，不影響台股長線多頭格局。

觀察本週重要事件，由於上市櫃公司須在4月1日前公告申報去年財報，隨著時序進入3月底，本週將進入企業公告去年財報的最後一週。

大型活動方面，台灣國際工具機展將在3月27至31日登場，光纖通訊（OFC）大會本週則將在美國聖地牙哥登場，預估展期釋出的資訊，將牽動盤面相關供應鏈的股價表現。

重要經濟數據部分，台灣本週則將公布景氣燈號、工業生產指數等指標；美國則將公布聯邦準備理事會（Fed）關注的個人消費支出物價指數（PCE）。

由於美國聯準會21日甫召開聯邦公開市場委員會（FOMC），根據會後釋出的最新3月利率點陣圖，2024年中位數維持全年降息3碼（1碼為0.25個百分點）、至4.5%到4.75%區間不變，且委員投票分布更集中，長期利率微幅升到2.6%，以倒掛現象，傳遞限制性政策利率將隨通膨放緩，有逐漸下調的空間。

此外，美國聯準會有15名委員預計今年利率會降至5%以下，並在明年進一步降至4%以下，貨幣政策態度維持偏鴿不變。

日盛投信台股投資研究團隊指出，由此可看出美國聯準會對經濟著陸風險已明顯淡化，美國經濟預計將重回穩定，今年幾乎確定將轉降息，中長期資本市場表現並不看淡。

日盛投信台股投資研究團隊指出，市場對台股維持企業獲利復甦看法，預估2024年台股企業獲利可望自當前3.4兆元估值，再上修至3.5兆元，現階段選股不選市，產業焦點首重AI相關供應鏈及半導體產業，此外，金融、電子紙、摺疊機、風電、紡織、特用化學等類股也可同步關注。（編輯：楊蘭軒）1130324