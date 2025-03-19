新青安核貸逾10萬戶 財部：督導公股銀續查核非自住

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（中央社記者張璦台北19日電）財政部指出，8大公股行庫承作的新青安房貸，截至今年2月底，累計協助10萬餘戶購屋，核貸金額新台幣8224億餘元，並將持續督導公股行銀落實貸前徵審、強化貸後管理，輔以政府資料勾稽查核非自住的違規情形，並依規進行查處。

財政部長莊翠雲明天將率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理，列席立法院財委會業務報告並備質詢。

根據今天出爐的業務報告，財政部指出，8大公股銀承作的新青安房屋貸款自112年8月1日起實施，放寬貸款年限等各項條件，截至114年2月底，累計協助10萬餘戶購屋，核貸金額達8224億餘元。

財政部指出，為落實政府協助無自有住宅家庭購屋安居政策目的，將持續精進相關作為，確保政府資源有效配置及合理使用，滾動檢討修正青安貸款原則及相關規範，包括新增新青安貸款借款人限貸1次、新貸戶徵提自住使用切結書，及承作銀行應將撥貸戶資料報送財團法人金融聯合徵信中心建檔等規定。

財政部進一步表示，也將持續督導公股銀行落實貸前徵審、強化貸後管理及稽查，輔以政府資料勾稽查核，依規進行查處；另依行政院、中央銀行及金管會規範與政策，將優先確保無自用住宅及已承諾貸款案件民眾需求，妥善調配資金，穩定金融市場秩序。

同時，財政部提及，將持續推動友善納稅服務，包含地方稅網路申報精進查繳稅功能，預計114年10月將新增娛樂稅線上查繳稅服務。

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此外，財政部在業務報告說明113年度中央政府總預算收入執行情形，除稅課收入達成率116.2%，規費、罰賠款、財產及其他收入達成率也達136.3%，但營業盈餘及事業收入達成率僅96.1%，主因陽明海運、合庫金控、中國鋼鐵股利收入分別減少37億元、13億元、11億元。

財政部亦在業務報告揭露，為維持公平貿易體系，確保國內相關產業不致因低價傾銷遭受損害，對自特定國家產製進口的毛巾、鞋靴（113年1月17日起停止課徵）、卜特蘭水泥及其熟料、過氧化苯甲醯、不銹鋼冷軋鋼品、特定鍍鋅或鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、特定鋁箔、陶瓷面磚、浮式平板玻璃、平面印刷用版材等11項產品，課徵反傾銷稅，113年度課徵5億2660萬餘元。（編輯：潘羿菁）1140319