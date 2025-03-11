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前2月總稅收3214億 證交稅351億雙創同期新高

2025/3/11 18:26（3/11 18:42 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北11日電）財政部今天公布2月稅收統計，今年前2月全國總稅收達新台幣3214億元，寫同期新高紀錄，年增0.9%，其中台股雖受川普關稅戰等利空影響，上下震盪格局，不過股市日均成交值仍站穩4000億元，帶動證交稅前2月實徵351億元，亦衝出同期最高紀錄。

財政部今天公布2月全國賦稅收入新台幣1019億元、年增7.2%；累計前2月實徵淨額3214億元、年增0.9%。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，2月寫同月新高稅目除總稅收，包含關稅、綜所稅、菸酒稅、契稅、娛樂稅。累計前2月創歷年同期新高稅目，除總稅收，另含綜所稅、證交稅、印花稅、娛樂稅。

觀察主力稅目表現，劉訓蓉表示，營利事業所得稅2月實徵淨額73億元、年增18.8%，主因特殊會計年度企業結算申報自繳稅款增加，及去年同月有大額退稅使比較基期偏低；累計前2月實徵102億元、年增1%。

綜合所得稅方面，劉訓蓉指出，2月實徵560億元、年增27.6%，累計前2月實徵1041億元、年增21.5%，主要均因薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加所致。

營業稅前2月實徵791億元、年減11.5%，劉訓蓉說明，雖然適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但國內需求穩定，且電機產品、基本金屬及其製品、電子零組件及精密儀器等進口稅額增加，抵銷了部分減幅。

劉訓蓉進一步表示，2月股市除受美國總統川普揚言對加拿大、墨西哥以及台灣晶片加徵關稅影響，中國新創公司深度求索（DeepSeek）AI模型帶來的利空亦籠罩市場，同時，市場傳言微軟要降低AI資料中心相關支出，以及輝達未來成長性遭質疑等眾多不確定因素夾雜，使台股全月呈現上下震盪格局。

象徵台股交易動能的證交稅2月實徵187億元、為歷年同月次高，僅次於民國79年2月的紀錄，年增32.2%，由黑翻紅，劉訓蓉指出，主因農曆春節落點不同，交易日數較去年同月增加6天。

累計前2月證交稅實徵351億元、創歷年同期新高紀錄，年增5.8%。

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據統計，今年2月及前2月上市上櫃股票平均每日成交值為4556億元、4344億元，分別較去年同期減少2.7%、增加10.6%。今年3月截至今天，日均成交值為4426億元，財政部編列今年度預算時參考的日均成交值，則落在4000億元至4500億元。

展望後市，劉訓蓉指出，股市相當容易受國際政治、經濟局勢的風吹草動影響，不確定性非常高，仍須審慎觀察；不過，去年3月起，台股上市櫃股票平均每日成交值站上5000億元大關，墊高比較基期，因此預估接下來證交稅增幅會愈趨收斂。（編輯：潘羿菁）1140311

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