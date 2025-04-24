藍營426凱道活動 北市規劃400警維安

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（中央社記者劉建邦台北24日電）中國國民黨預計26日在凱道辦活動。台北市警察局今天表示，將規劃400名警力維護安全秩序，必視現場狀況滾動式調整，若有非主辦單位允許旗幟出現，會配合協助勸導。

國民黨主席朱立倫不滿藍營罷免綠委遭調查幽靈連署，號召支持者26日到凱達格蘭大道抗議，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等國民黨籍地方首長將出席，民眾黨主席黃國昌在22日與朱立倫的在野峰會也表態參與。

台北市議會警政衛生委員會今天上午召開會議，由台北市警局列席報告，局長李西河率各分局首長列席。國民黨台北市議員鍾沛君質詢關於26日凱道活動相關準備工作及規劃警力。

李西河答詢，已先劃設分區並申請保安警力。北市警局保安科科長林建良在旁補充說，已規劃4個分隊，主要是針對現場維安和交通疏導部分。

鍾沛君接著質詢，有網路資訊傳出當天現場可能有人刻意前往活動現場鬧事，且可能會攜帶五星旗，且很確認這並非藍營或白營支持者，若真發生，警方有何措施。

李西河答詢，若發生此狀況，警方會立即把人帶離現場，且一定會事先防制，讓現場不會產生衝突，且已有跟主辦單位建立相關聯繫平台，有狀況就會立即派警力到場處理。林建良則說，目前初估規劃當天警力為400名，且會視現場狀況滾動式調整。

國民黨台北市議員曾獻瑩也質詢，26日當天活動若有人拿出五星旗等與活動主題無關的旗幟或標語，包含支持兩岸統一等，警方會有何作為。

李西河答詢，現場若真的發生衝突就會派員前往了解，且只要是跟活動目的不符合都會勸離，因這是合法申請的和平集會活動，一定會確保參加民眾安全，排除相關爭議。

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新黨台北市議員侯漢廷質詢，先前北檢外的陳情活動，發現警方都就地休息，令人不捨，建議可透過補助等方式購買如頸枕等設備給執勤員警，並認為陳情活動可不用指派大批警力在場維安。

李西河答詢，只要是和平的申請集會活動，警方都會保護現場民眾安全且會讓活動不受干擾，並規劃警力在現場維護秩序，但警力配置會以樽節為原則，且都會向相關機關借場地讓警員休息，至於補助購買相關設備會參考研議。（編輯：林恕暉）1140424