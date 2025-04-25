國民黨426凱道集會 韓國瑜表態參加

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（中央社記者王揚宇台北25日電）國民黨26日將在台北市凱達格蘭大道舉辦集會活動，立法院長韓國瑜今天表態將參加，也呼籲台灣所有熱愛民主、關心台灣前途的人一起上凱道，發出正義的吼聲。

此外，韓國瑜表示，檢調人員最近的表現，讓大多數民眾抱持懷疑心態。檢調人員是台灣法律素養最強、代表國家行使公權力的公務人員，檢調人員如果被廣大人民懷疑只辦藍不辦綠，他要以立法院長的身分呼籲，希望全台灣所有檢調人員能保有高貴的靈魂，不要淪為政治的打手。

國民黨主席朱立倫不滿因藍營罷免綠委，進而遭檢調調查疑似幽靈連署，他號召支持者26日上凱道抗議，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等國民黨籍地方首長將出席，民眾黨主席黃國昌也表態參與。

韓國瑜今天在立法院接受媒體聯訪表示，最近大家都非常焦慮，對於台灣的狀況可說是有內憂外患，2300萬台灣人民腦袋上懸著3把刀。

韓國瑜說明，一把是來自美國關稅，讓台灣企業界非常憂慮，另一把則是中共軍演，讓民心壓力巨大，最後則是台灣內部大罷免，關稅刀、軍演刀跟罷免刀讓台灣各行各業憂心忡忡。

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韓國瑜指出，台灣民主經過幾10年、幾代人的努力，如果繼續殘害台灣民主，只有一個政黨聲音，只有一個政黨執政，卻沒有制衡的力量，這對台灣民主來說是重大傷害。

韓國瑜呼籲所有熱愛民主、關心台灣前途的人，明天一起上凱道，發出正義的吼聲，而他身為立法院長，希望新的國會配合行政院，一起攜手合作，解決懸在台灣人民頭上這3把刀，讓台灣繼續恢復往日和諧、快樂、陽光跟積極的氣氛，他也會參加，呼籲大家一起上凱道。（編輯：潘羿菁）1140425