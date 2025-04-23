426凱道集會 盧秀燕表態：願意挺身而出

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）中國國民黨預計26日舉辦凱道集會活動。台中市長盧秀燕今天表示，為提醒中央執政當局眼前應該放下政治，全力拚經濟，「26日我願意挺身而出」；苗栗縣長鍾東錦也說應會參加。

國民黨主席朱立倫號召民眾4月26日上凱道集結，盧秀燕、鍾東錦上午出席在苗栗縣巨蛋體育館舉辦的中部5縣市企業座談會前接受媒體聯訪時，對於是否出席凱道集會做出回應。

盧秀燕表示，當中部上千家廠商、30多個工業區企業代表聚集在一起，為的是化解國家經濟重大風暴危機，「這是國難」，希望中央執政當局能「輕政治、重經濟、重民生，顧人民顧百姓」。

她說，為提醒中央執政當局眼前應放下政治全力拚經濟照顧人民，「26日我願意挺身而出」，親自站在街頭提醒國家領導人，此時一定要全力化解國家危機。

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無黨籍的鍾東錦受訪時表示，自己向來以藍營大兵自居，「藍營有事情自然不能置身事外」，經過和立委陳超明和邱鎮軍討論的結果，「我們傾向會去參加」，但因為目前沒有黨籍，也沒有收到黨部明確指示，若個人時間允許可能會參加。

另外，媒體提問對於台北市長蔣萬安拋出「倒閣」，鍾東錦認為「那是一條行不通的路，可能性也不高」；盧秀燕則表示，「是不是要倒閣，每個人見解不一樣，需要去討論，我覺得它是一個開放的議題，我們也抱持開放態度」，但對於蔣萬安願意提出意見、拋出意見讓大家討論，至少這種熱忱應予以肯定。（編輯：黃名璽）1140423