黃國昌拋法庭直播 吳思瑤：法界意見不同可討論

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（中央社記者王揚宇台北23日電）台灣民眾黨主席黃國昌拋出將修法推動法庭直播，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，針對司法改革議題都可以妥善地理性討論，法庭要完全直播，法界有很多不同意見，但這個議案可以討論。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，對於黃國昌拋出要修法院組織法，推動法庭直播制度等議題，作上述說明。

吳思瑤說，關於司法改革議題，各界都可以專業為本妥善地理性討論，而法庭要完全直播化，此議題過去在司改國是會議也有被討論，但法界有不同意見，例如是否影響當事人或證人對於案件的陳述、達不到正向效果等，但這個議案可以討論。

吳思瑤指出，如果真的要捍衛司法尊嚴、恪遵司法獨立公正，卻還帶頭衝地檢署與法院、鬥臭司法，這種人說要司法改革，真的是最大的諷刺也毫無正當性，如果要司法改革，就請黃國昌停止鬥臭司法等行為。

媒體追問，藍營人士今天到法院遞狀告罷免領銜人跟民進黨立委王義川等人。吳思瑤說，偵辦核心在於證據，不樂見司法成為政治鬥爭工具，不要把司法跟政治搞混，請藍白不要把司法拿來作為政爭工具。

媒體詢問，國民黨主席朱立倫號召民眾4月26日上凱道集結，但網路流傳，似乎有人當天要拿五星旗到場反串。

吳思瑤表示，大家都可以自由遊行、表達意見，但不希望做出太多不理性行為，若有人在現場拿五星旗，這當然是傷害台灣人民感情，也不希望有人拿著納粹相關圖騰出現。

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另外，媒體詢問總統賴清德是否親自參加教宗方濟各（Pope Francis）喪禮、是否擔心中國不願讓賴總統在國際場合曝光，因此從中阻撓。

吳思瑤說，中國不樂見中華民國總統賴清德的各項國際出訪行程，甚至超前部署打壓與暗中破壞，這些應該都不是新聞。台灣政府與梵蒂岡的情誼深厚，相信外交部或總統府都在接洽中，但能否成行，還有很多要評估的因素，若中國一再用奧步、一再搞破壞，「我們不會意外」，但要妥善預防。（編輯：林克倫）1140423