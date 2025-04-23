鍾東錦挺盧秀燕選黨主席 朱立倫：非常歡迎

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）苗栗縣長鍾東錦今天公開力挺台中市長盧秀燕選國民黨主席，並稱聽聞9成地方正副議長都支持。對此，國民黨主席朱立倫表示，「很好，非常歡迎」。

朱立倫今天傍晚出席「反惡霸、戰獨裁」新竹市北區場，黨籍竹市立委鄭正鈐、黨籍竹市黨部主委李縉穎、停職中的新竹市長高虹安等人到場。

有關多名藍營縣市長表態4月26日會上凱道，朱立倫在進入會場前接受媒體聯訪表示，每名縣市長最關心民生、台灣安定，但總統賴清德近1年造成台灣內鬥，全民看不下去，呼籲賴總統能懸崖勒馬。

針對鍾東錦今天公開力挺台中市長盧秀燕選國民黨主席，並稱聽聞9成地方正副議長都支持。朱立倫表示「很好，非常歡迎」。

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朱立倫上台致詞表示，昨天與民眾黨主席黃國昌商討在美國關稅戰中如何解決問題，如何拚好經濟，同時要護住台灣民主，也要守住司法，司法不能變成東廠，不能變成執政者用來砍殺在野黨的工具。

朱立倫說，大家的共同目標都是為台灣好，邀民眾4月26日共同上凱道，站出來戰獨裁、反惡罷。（編輯：方沛清）1140423