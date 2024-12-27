卓榮泰：盼桃竹苗大南方雙引擎 推動台灣科技發展

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（中央社記者賴于榛高雄27日電）亞洲新灣區2.0計畫持續招商，行政院長卓榮泰今天聽取「亞灣智慧科技創新園區」規劃進度後表示，中央、地方將用最快速度合作，讓產業透過創新力量往世界邁進，也期盼桃竹苗與大南方雙引擎，能推動台灣科技發展。

卓榮泰今天在行政院副院長鄭麗君、經濟部長郭智輝、行政院發言人李慧芝，以及高雄市長陳其邁、高雄市經發局長廖泰翔等人陪同下，視察高雄亞洲新灣區並聽取規劃進度。

行政院去年5月11日核定通過「亞灣2.0－智慧科技創新園區推動方案」，由原本5年投入新台幣106億元擴增為7年170億元，以「擴大用地、擴大群聚、擴大創新、擴大輸出」等4個擴大方向，標定IC設計、智慧石化、智慧港灣等將5G AIoT的應用，擴展至半導體、智慧石化、智慧港灣、智慧影視產業等高雄特色產業，並擴大商業模式驗證，讓企業在亞灣設立研訓總部並輸出新南向國家。

卓榮泰今天聽取規劃進度後表示，根據高雄市政府報告，亞洲新灣區已經成為AI產業生態聚落，估計將有175家國內外企業大廠進駐，創造5400個就業機會，產值可望超過538億元，帶動將近230億元的投資，同時，亞洲資產管理中心明年7月也有望落腳高雄。

卓榮泰說，陳其邁也反映亞灣區還有很多空地，希望公有地有機會加速釋出，這部分就請郭智輝視規劃協助中央、地方加速合作，期待用最快力量合作處理，讓地方建設產業發展順利，讓產業透過創新力量往世界邁進。

他強調，政府推動均衡台灣，高雄位列大南方新矽谷之一，期待能與桃竹苗大矽谷成為台灣雙引擎，帶動科技發展。

根據均衡台灣規劃，6大區域產業與生活圈，北北基宜被規劃為「首都圈黃金廊帶」、桃竹苗則是「桃竹苗大矽谷」、中彰投雲為「精密智慧新核心」、嘉南高屏是「大南方新矽谷」、宜花東屏南則為「東部慢活城鄉」、金馬澎規劃為「低碳樂活離島」。（編輯：張良知）1131227