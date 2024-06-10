國會調查權行使 藍：準備好徹查民生弊案

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（中央社記者王承中台北10日電）立法院日前三讀通過國會職權相關修法，賦予立法院調查權。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，已做好準備徹底釐清黑心快篩、黑心雞蛋等民生議題弊案，未來黨團大會將凝聚共識，讓國會執行調查權更周延，但他認為短期內不太可能再進行二次修法。

立法院日前三讀通過國會職權相關修法，明定國會得舉行聽證，並要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，法人、團體或社會上有關係人員等違反相關規定，得經立法院會決議，處最高新台幣10萬元罰鍰。

對於未來將如何行使調查權，國民黨立委吳宗憲表示，因為未來立法院可以要求有關係人員提供相關資料，因此調查可能涉及到個人隱私及機密。他認為未來立法院在調查案件時，可比照檢察官的辦案模式，全程公開錄音錄影留存，並僅供立委調閱觀看，不可對外公開。

而國民黨立委翁曉玲則指出，立法院調查程序完備，才可使社會各界信服。她認為立法院可設置調查官一職，由中立且具專業法律背景的調查官輔助立委執行調查權，包含調閱文件、辦聽證會、發開會通知及製作會議記錄等，讓立委開始「調查詢問」時，便可掌握脈絡，調查社會關注的大案。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷則表示，之所以有高達六成五的民意支持國會改革，最重要就是過去發生許多民生議題的相關弊案，但真相至今無法水落石出，包括黑心快篩、黑心雞蛋等。

洪孟楷指出，這些都是行政權一黨獨大下的產物，國民黨立委都準備好要把這些弊案做徹底釐清。但如何讓調查權能夠更周延，目前有不同想法，之後會在黨團大會中凝聚共識。由於立法院設調查官恐需修法，洪孟楷認為短期內不太可能再進行二次修法。

洪孟楷表示，全民希望國會改革能夠好好把過去的弊案調查釐清，現在最重要的就是針對民生議題弊案進行突破，讓全民了解被掩蓋的真相。

另外，針對行政院對國會職權修法提出覆議，洪孟楷指出，在收到行政院來的覆議函後，便會敦請立法院長韓國瑜召開朝野協商，屆時朝野黨團將會討論全院委員會召開的時間及投票表決的時間。

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洪孟楷表示，根據憲法增修條文規定，立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15日內作成決議，也就是立法院在文到之日的15天內一定要有所回覆，到時就可以看清楚是哪些黨團故意刁難、杯葛議事，不讓覆議案進行。

洪孟楷指出，由於目前立法院會正對新任行政院長卓榮泰進行總質詢，如果民進黨立法院黨團要針對覆議案的處理進行刁難，恐會影響到總質詢的時間，導致總質詢可能無法在表定7月16日的延會期限前完成。（編輯：蘇龍麒）1130610