卓榮泰新年許願 經濟發展、強化治安、落實能源轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北2日電）今天是2025年首個上班日，行政院長卓榮泰主持行政院會時許新年願望，包含經濟發展、強化治安、穩定物價、縮短貧富差距，以及完成二次能源轉型，同時也會持續捍衛民眾權益與憲法權利，以及充實國防與國力。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在行政院會時許下新年願望，包含上任後就不斷推動的經濟發展和強化治安，而去年經濟成長率有望達到4.7%、股市封關在23000多點，漲幅也是25年最大，他表示，政府會繼續推動「五打七安」，繼續打拚打詐和反毒工作。

他表示，政府會繼續打拚打詐和反毒工作，另外也盼持續穩定物價、縮短貧富差距、推動都市更新，以及完成安全無虞穩定供電的二次能源轉型。

卓榮泰也提到，他也看到很多新力量的存在，包括維護憲政秩序的信念帶給政府無窮巨大力量；全力捍衛人民權益的決心；充實國防與增強國力的責任重大，以及全心照顧、全力發展的政策也指引更大力量。

卓榮泰也細數政府政策規劃與措施，包含為了由政府帶頭當加薪引擎，已經替軍公教加薪，盼進一步帶動民間企業加薪，也提升薪資結構透明化，另外，行政院經濟發展委員會拍板兆元投資國家發展方案、亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升方案、中小微企業多元振興發展，以及青年多元發展計畫等。

此外，卓榮泰說，行政院正陸續核定6大區域生活圈與產業計畫相關計畫，並且盤點重要政策，將一路貫徹，也將推動長照3.0和智慧國家2.0，更感謝產業配合，第3期溫室氣體管制目標預計在今年落實執行。

他還提到，政院將設立全社會防衛韌性工作小組，推動相關工作，另也將建立合理友善環境，讓公務體系文化徹底改變。

對外部分，卓榮泰說，行政院將與民主夥伴國家緊密結合，發展新的台美經貿合作夥伴關係，並且推動兩岸對等尊嚴交流，期盼新的一年，中央、地方以及各部會團結攜手，一起努力。（編輯：林興盟）1140102