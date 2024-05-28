竹市2名勇消因公殉職 6/5舉行聯合公祭

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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）新竹市晴空匯火警造成2名消防員殉職，竹市府今天表示，將於6月5日在新竹市生命紀念園區（景行廳）舉行聯合公祭，感謝李詠真、周立鑫對救災救護的貢獻，陪伴走完最後一程。

新竹市1棟集合式住宅晴空匯前天深夜近11時發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

新竹市政府今天透過新聞資料指出，目前已向銓敘部申請因公撫卹以及向消防署申請警察人員因公傷亡慰問金，金額將由主管機關銓敘部及消防署核定。

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市府說，也將協助轉請行政院請頒楷模獎章、向總統府請頒褒揚令，另消防局將依「消防人員殉職追晉職務要點」，追晉李詠真、周立鑫為分隊長，並報由消防署作追晉令，致上敬意。

稅務局表示，對於此次集合住宅火警，該大樓住戶因災害造成的財產損失，房屋遭受火災暫時無法居住，因此5月開徵的113年房屋稅，將主動減免5至6月的房屋稅，每戶平均新台幣2萬5000元，可減稅約4000元，如已繳稅也會主動辦理退稅。（編輯：張銘坤）1130528