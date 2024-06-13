退輔會：支持恢復退役上校階以上子女教育補助費

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（中央社記者王承中台北13日電）國民黨立委提修法，恢復退役上校階以上子女教育補助費。退輔會今天表示，推估恢復退伍上校階以上子女教育補助費，就政府整體預算支出而言，僅需增加經費新台幣5105萬4000元，退輔會支持並建議儘快恢復，彰顯政府德政。

行政院人事行政總處民國106年7月表示，退休軍公教子女的教育補助，從民國106年8月1日起，公教修正為月退金在新台幣2萬5000元以下、軍人為中校以下退伍者才可請領，估計可節省近11億元，但外界對於恢復退役上校子女教育補助費的聲浪迄今未減，退輔會仍持續爭取中。

國民黨立委翁曉玲、陳永康等人提出「國軍退除役官兵輔導條例增訂第27條之2條文草案」，提案說明指出，退除役官兵符合支領子女教育補助，行政院人事行政總處以「衡平」兩字為由，自106年起排除上校階以上。

翁曉玲表示，軍人初婚年齡趨晚，以上校階為例，退休時通常介於42至54歲之間，子女才剛念高中或大學，但公務人員退休年齡為65歲，子女多已完成學業，兩者不可比擬。再以112年上校退休俸每年約63萬6000元，中校退役為52萬8000元，兩者相差約10萬8000餘元。

翁曉玲指出，如果以一名子女就讀私立大學為例，全年度兩學期可補助7萬1000餘元，退役上校無子女教育補助費，需增加支付此費用，與退役中校相較，退休俸總額僅多約3萬6400百餘元；若2名子女就讀私立大學，退役上校退休俸總額反而較退役中校少約3萬5200餘元。現行規定不符退後領俸比例原則，使上校退伍人員產生權益的相對剝奪感。

根據退輔會提供的書面報告指出，退輔會自107年1月29日起，歷任退輔會主委均表達支持恢復上校階領俸人員子女教育補助，已6次報請行政院建議恢復，但均已考量軍公教衡平，仍維持現行規定辦理。

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退輔會表示，推估恢復退伍上校階以上子女教育補助費，原一學年所需經費約8608萬9000元，扣除教育部補助3503萬5000元，就政府整體預算支出而言，僅需增加經費5105萬4000元。

退輔會指出，有鑒於上校階以上人員於國軍各部隊中均擔任重要職務，退輔會支持恢復上校階以上領俸人員子女教育補助費，並建議儘快恢復，以彰顯政府德政，以及退除役官兵在軍旅服役期間對國家社會的肯定及鼓舞國軍士氣。（編輯：蘇志宗）1130613