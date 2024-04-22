銓敘部：年改並非政府片面毀約 各項措施仍應維持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北22日電）媒體報導，退休團體批年改是政府片面毀約。銓敘部今天說，這是對年改的誤解，年改有其必要性及急迫性，並未違反信賴保護原則，不是政府任意或片面毀約，現階段各項改革措施仍應維持。

聯合報今天報導，全國公教軍警消總會長林水吉表示，退休金是政府與公務員訂定的契約，退休公教在乎的是捍衛憲法價值，政府片面毀棄，對報考國考的年輕人影響深遠。

銓敘部透過新聞稿表示，年金改革是為了健全合理公務員退休制度，並讓退撫基金永續，有其必要性及急迫性，各項改革措施大法官解釋都已肯認，沒有違反信賴保護及誠信等憲法原則，自然不是政府任意或片面毀約。

銓敘部說，從民國107年7月1日實施年改措施以來，依退撫基金第8次精算結果，公務人員帳戶退撫基金的用罄年度，已從120年延後到140年，以立法院三讀通過的年改法案實施的結果來看，確可實現政府推動年金改革欲達成「退撫基金維持一個世代不用罄」的目標。

銓敘部表示，但因112年7月1日起，初任公務人員改適用個人專戶制退撫制度，不再參加現行退撫基金，導致退撫基金用罄年度將提前到135年。因此依公務人員退休資遣撫卹法第93條，將政府編列預算撥款補助退撫基金財務缺口的責任入法。

銓敘部指出，如果貿然提前停止公務人員退休所得替代率調整期程，將使各級政府每年因年金改革節省退撫經費可挹注退撫基金金額大幅減少，自然會使原有「年革效益」大打折扣，造成退撫基金用罄年度更為提前，如此也會將退休給付責任轉嫁給現職人員承擔。

銓敘部說，在年金改革實施後5年，經檢討後，認為現階段各項改革措施仍應予維持，報導中提到「二次年改對退職人員有利，就會對現職不利」及「一邊說穩健，一邊又說有用罄風險，年改成效是隨便說說的」等說法，也是片面解讀銓敘部檢討報告所造成的誤解。

銓敘部表示，軍公教人員因年金改革所節省退撫經費，法律明定應全數挹注退撫基金，不得挪作他用，計至112年度，軍公教人員累計已挹注新台幣2074.59億元；因應初任公教人員實施個人專戶制退撫制度導致提前的財務缺口，政府也從113年度起依法進行撥補。

銓敘部說，過去退撫基金在未達法定收益率，而須由國庫撥補的金額，政府都已依法編列預算撥補退撫基金完畢，並負最後支付保證責任。

銓敘部表示，將致力於公務人員退撫制度的合理性及永續性，並為實踐給予退休人員合理老年生活保障的目的而努力，尊重且感謝退休公務人員的付出與辛勞，從來沒有形容任何公務人員為「米蟲」的說法。（編輯：蘇志宗）1130422