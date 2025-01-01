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韓國瑜感謝總統咖啡邀請強調互信 藍委籲邀在野黨主席

2025/1/1 11:55（1/1 12:12 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北1日電）朝野因立法院法案攻防紛爭，總統賴清德今天表示，他會邀請立法院長韓國瑜在赴美啟程之際來總統府喝咖啡。韓國瑜說，謝謝總統的咖啡邀請，重要的是能建立互信、促進朝野和諧，讓行政立法運作順暢、全民富強。

賴總統今天發表新年談話後面對媒體詢問，是否可能邀請朝野政黨領袖喝「大和解咖啡」。賴總統表示，總統的工作是團結朝野、化解分歧，但方式很多元，他會邀請韓國瑜在赴美啟程之際來總統府喝咖啡。

韓國瑜回應表示，謝謝總統的咖啡邀請，重要的是能建立互信、促進朝野和諧，讓行政立法運作順暢、全民富強。他祝福大家新年快樂，台灣越來越好。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇說，她樂見賴總統放下對立心態，願意與在野黨領袖坐下來好好談國是，不過也要提醒賴總統，應該要與在野黨的主席一起共商國是。

此外，王鴻薇也建議賴總統，可以與民進黨團總召柯建銘好好談一談，柯建銘前兩天還說要罷免韓國瑜，賴總統現在要與韓國瑜喝咖啡，「難道是一個當白臉、另一個當黑臉」，這樣就顯得很沒誠意，所以要尊重就要徹底尊重，而不是其中一人先說要罷免，另外才說要一起喝咖啡，這樣誠意不足。

國民黨立委李彥秀說，韓國瑜代表賴總統率團前往美國參加川普（Donald Trump）的總統就職典禮，依據往例，總統本來就會在出發前會見代表團成員，感謝代表團的辛勞，並且交付政治任務，就是行禮如儀的官方行程，稱不上「和解咖啡」，代表團的各黨代表也不是黨團幹部。

李彥秀指出，從賴總統的元旦談話，真的看不出和解的善意，讓人誤以為是民進黨主席賴清德講話。如果賴總統有心化解目前的朝野衝突與對立，就應該真心誠意的拜會在野黨領袖，遞出橄欖枝化解歧見，這才是總統的格局與高度。（編輯：黃瑞弘、楊凱翔）1140101

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