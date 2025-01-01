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韓國瑜率團訪美前 總統邀喝咖啡化解朝野分歧

2025/1/1 09:39（1/1 10:18 更新）
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114年總統府元旦升旗典禮1日清晨在總統府前廣場舉行，總統賴清德（前左）與立法院長韓國瑜（前右）在典禮結束後握手致意。中央社記者吳家昇攝 114年1月1日
114年總統府元旦升旗典禮1日清晨在總統府前廣場舉行，總統賴清德（前左）與立法院長韓國瑜（前右）在典禮結束後握手致意。中央社記者吳家昇攝 114年1月1日
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（中央社記者郭建伸、游凱翔台北1日電）總統賴清德今天發表新年談話，媒體詢問是否可能邀請朝野政黨領袖喝「大和解咖啡」。賴總統表示，總統的工作是團結朝野、化解分歧，但方式很多元，他會邀請立法院長韓國瑜在訪美啟程之際來總統府喝咖啡。

1995年底，時任民進黨主席施明德邀請新黨全國委員會召集人陳癸淼、前召集人趙少康等人在立法院咖啡廳商談合作事宜，外界稱「大和解咖啡」。

賴總統今天發表上任後首次新年談話，主題為「以民主厚植國力 迎向世界新局」，談話後接受媒體提問。

媒體詢問，國會朝小野大，最近通過很多如財政收支劃分法的爭議性法案，如果長期朝野對峙，民眾可能感到憂心；總統談話中提到希望順利推動政局，是否邀集朝野政黨領袖坐下來溝通，喝「大和解咖啡」。

賴總統指出，身為總統重要的工作之一是團結朝野、化解分歧，大家能為國家的生存發展共同合作，也能達到社會安定及經濟發展；但方式有很多元，例如他邀請立法院長韓國瑜代表國家率領朝野代表，前往參加美國總統當選人川普（Donald Trump）的就職典禮，這是其中一種。

總統表示，他也打算在韓國瑜率領朝野代表啟程之際，邀請他們到總統府來一起喝咖啡，一起聊聊國家的大事情，關心未來國家發展，也希望能一起合作。

至於未來新一年的朝野互動，賴總統說，他希望朝野能夠深刻體認，台灣當前外有強權威脅、內有諸多挑戰尚待面對，衷心期盼朝野能團結合作，為國家生存發展、為社會安定、經濟進步共同努力。

賴總統指出，他所提到「更大的民主」，是指要守護民主憲政體制，行政院依照憲法有向立法院提覆議權利，提供立法院再次審視機會，其他機關也有權提釋憲，讓憲法法庭作出判決，來維護憲政秩序，再次鞏固民主憲政體制；另一面向是，人民才是國家主人，針對立院通過法案，人民有選舉罷免創制複決權利，人民可以展現當家做主精神，這就是更大的民主力量。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140101

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