元旦升旗傳遞MIT精神 賴總統與民眾齊唱國歌迎新年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北1日電）民國114年元旦升旗典禮今天清晨在總統府前舉行，主題為「台灣智造，邁向未來」，今年由莊敬高職儀旗隊、黑袍樂隊、回收先生及國軍聯合樂隊及三軍儀隊帶來演出。總統賴清德、副總統蕭美琴手持小國旗揮舞，與民眾一起在凱道上唱國歌齊迎新年。

中華民國114年升旗典禮，主辦單位於凌晨4時30分陸續開放入場，總統府前廣場隨即擠滿參加升旗民眾，有人抱著小孩、有人推著嬰兒車，手持國旗喊著總統加油等口號。

元旦升旗典禮由中華民國工業區廠商聯合總會主辦，今年活動主題為「台灣智造，邁向未來」。賴總統、蕭副總統手持國旗在總統府秘書長潘孟安等人陪同下進場，與會者包括行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等人。

升旗典禮活動於清晨5時即開始，由多次奪得全國高中職儀隊競賽冠軍的「莊敬高職樂儀旗隊」擔任首發隊伍演出，後續接棒是移工樂團「黑袍樂隊 Jubah Hitam」帶來自創作品，再由竹科工程師組成的「回收先生 Mr. Recycle」演繹台灣經典歌曲。

緊接登場是「台灣製造秀台」，以「向海而生」、「頂尖之器」、「藝之傳承」及「智造未來」4大主題詮釋台灣製造MIT的豐沛能量。

接續由國防部示範樂隊及三軍儀隊，以「闊步前行」、「橡樹之心」、「越洋情誼進行曲」、「皇家澳洲海軍進行曲」及「國光進行曲」等5首曲目，搭配儀隊官兵走位變化及花式操槍，讓世界看見國軍的自信與榮耀，共同迎接114年的開始。

隨後賴總統與蕭副總統等人入場，壓軸的國歌領唱由台灣百工百業作為代表，分別是南晃企業董事長鄭丞焜、鴻茂環境董事長黃清譽、福隆硬鉻總經理許志寧、健椿工業董事長葉展碩等人，盼藉此展現台灣製造業MIT的豐沛能量，發揚百工精神。

賴總統與蕭副總統跟現場民眾齊唱國歌，在升旗典禮結束後，總統依序向蕭副總統、卓榮泰、韓國瑜等人握手致意，隨即返回府內，將於上午8時30分發表「2025新年談話」，由於總統府今天開放參觀，府方也將發放春聯與紅包袋。（編輯：林克倫）1140101

114年總統府元旦升旗典禮1日清晨在總統府前廣場舉行，總統賴清德（前左）與副總統蕭美琴（前右）唱國歌。中央社記者吳家昇攝 114年1月1日

總統賴清德（前左）與副總統蕭美琴（前右）1日清晨在總統府出席114年元旦升旗典禮，賴總統高舉國旗致意。中央社記者吳家昇攝 114年1月1日

總統賴清德（右）與副總統蕭美琴（左）1日清晨在總統府出席114年元旦升旗典禮，兩人揮舞國旗致意。中央社記者吳家昇攝 114年1月1日

114年總統府元旦升旗典禮1日清晨在總統府前廣場舉行，總統賴清德（前左）與副總統蕭美琴（前右）於典禮結束後握手致意。中央社記者吳家昇攝 114年1月1日