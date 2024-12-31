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2025新制拚加薪顧人民 總統盼財劃法更完善討論

2024/12/31 15:42
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（中央社記者葉素萍台北31日電）總統賴清德今天表示，2025年有多項新制將上路，包括拚加薪、助生活、顧人民等多項措施。另外，他期待「財劃法」的修法，能夠繼續進行更完善的討論，讓福國利民的政策不受影響。

2024年最後一天，賴總統透過臉書感謝每一位國人在各自崗位上的努力付出，因為有大家的努力不懈，一起度過許多挑戰，讓台灣更加受到國際的肯定。

賴總統說明，明天將有許多新年新政策上路，包括，「拚加薪」，將最低工資增加到新台幣2萬8590元，時薪從183元增加到190元，也為軍公教加薪3%。

賴總統指出，其次是「助生活」，不課稅基本生活費，增加8000元至21萬元，免稅額、標準扣除額及特別扣除額，也進一步調高；租金補貼的戶數，也從50萬戶擴大到75萬戶。

賴總統表示，第三是「顧人民」，「有條件式線上申換護照」的服務正式上路，也放寬自動通關使用對象。同時，也擴大癌症篩檢補助，並將文化幣擴大至13歲、青年百億海外圓夢基金計畫，照顧年輕人。

此外，賴總統提到，他要特別感謝行政院長卓榮泰帶領的行政團隊，雖然部分政策，將受到「財劃法」修改通過，而造成衝擊，執政團隊仍會持續努力，盡全力讓各項惠民措施，繼續推動落實。

賴總統強調，他期待「財劃法」的修法，能夠繼續進行更完善的討論，讓福國利民的政策不要受到影響。新的一年，一定要團結一致，讓台灣站穩腳步。（編輯：張若瑤）1131231

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