總統「六順和春」春聯亮相 手繪貓狗福袋吸睛

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（中央社記者葉素萍台北30日電）總統府今天公布總統賴清德、副總統蕭美琴上任後首個春聯「六順和春」，意指「事事順利、榮景興盛」；紅包袋與一元福袋的亮點則是賴總統及蕭副總統特別手繪的狗貓彩色頭像，象徵台灣為友愛動物的幸福自由國度。

總統府秘書長潘孟安、設計師李明道、書畫家陳吉山、設計總監李明、總統府發言人郭雅慧今天在總統府召開記者會，公布「中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版」。

總統副總統的春聯「六順和春」由文學家白聆題詞、台南市知名書畫家陳吉山揮毫。

潘孟安說，「六順和春」代表「事事順利、榮景興盛」；「六」呼應蛇年於十二生肖中排序「六」的意涵，台語也稱「蛇」為「溜」，有流利順暢、無阻礙之意；「順」代表順遂、順安、順利之意；「和」寓意和諧、和睦之意，音如台語「好」，亦有和順、暖和及和煦之意；「春」，意指草木生長、喻生機蓬勃，音如台語「賰（ㄕㄨㄣˇ）」，興盛有餘之意。

紅包袋、福袋、賀卡的設計師李明道過去曾為歌手羅大佑、伍佰、林強、李宗盛、張惠妹、五月天等設計專輯包裝、演唱會視覺。同時跨足數位藝術創作，展覽遍及台北、香港、上海、東京、紐約、倫敦、威尼斯等地。

李明道說，春聯及紅包袋設計，運用歲次「乙已」印章設計，「乙」字結合蛇頭的蛇年意象；春聯賀詞周邊搭配象牙柿、月桃、瓊崖海棠等3種台灣原生植物，用鏡像對稱構圖表現年節歡樂氣氛。

李明道笑說，賴總統是狗派、蕭副總統是貓派，邀請他們手繪貓狗頭像，做為主視覺，這可能是元首第一次參與賀卡設計，手繪線條展現真誠、溫暖感覺；紅包袋與一元福袋也有手繪狗貓彩色頭像，象徵台灣為友愛動物的幸福自由國度，並以Happy New Year文字祝賀民眾新年快樂。

總統府表示，春聯、紅包袋發送，從元旦開始到1月24日（星期五），民眾可前往總統府索取；元旦當天，配合總統府開放參觀，上午9時至下午5時都可索取；其他索取時間則是週一至週五平日上午9時至12時；中南部民眾可到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心索取春聯。

總統府表示，福袋預計在總統、副總統農曆春節期間，走春拜訪時送給大家增添新年喜氣，總統、副總統農曆期間走春行程，之後會在社群、總統府官網公布。

總統府說，今年電子賀卡循往例，以紙本賀年卡為基礎，製作成動畫影片。以底圖同心圓和放射狀，象徵聚焦、展望、和平、交融四大祝福。搭配手寫文字：「新的一年，我們共同許下，一個平安快樂、自由繁榮的民主未來」，傳達台灣捍衛民主的信念，以及與全民共同期許台灣的美好未來。

記者會之後，總統、副總統電子賀卡就會放上總統府官網，民眾可在各社群平台分享總統與副總統的祝福。（編輯：謝佳珍）1131230

總統府30日公布總統、副總統一元福袋，以總統、副總統手繪之狗、貓頭像，搭配象牙柿、月桃及瓊崖海棠等台灣原生植物設計，展現了人與自然共生的智慧。中央社記者鄭傑文攝 113年12月30日