總統勗勉空軍第六聯隊第十空運大隊 當國軍堅實後盾

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（中央社記者溫貴香台北27日電）總統賴清德今天前往屏東勗勉空軍第六聯隊第十空運大隊，代表全民感謝辛苦付出。總統也提醒，出勤時救人固然重要，氣象是否適合出勤也要優先考量；政府也會持續給予國軍最大的支持，當國軍最堅實的後盾。

賴總統下午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、空軍副司令曹進平、第四作戰區指揮官廖建興、空軍第六聯隊聯隊長楊炳申、第十空運大隊大隊長許俊宏等人陪同下，前往屏東勗勉空軍第六聯隊第十空運大隊。

總統抵達後，首先於第十空運大隊警戒待命室聽取現地簡報，接著視導待命機C-130，並聽取整備解說。總統也頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

總統致詞時表示，很高興到空軍第六聯隊第十空運大隊，代表全民感謝大家的辛苦付出。不論是民眾疏運、物資運補、傷患後送、人工造雨等任務，大家都戰戰兢兢、全力以赴，成果卓著。

總統提到，尤其外離島民眾疏運，常常是在連假期間，國軍都堅守崗位，以最有效率的方式，將民眾送回溫暖的家鄉，真的非常感謝大家。總統也提醒，出勤時救人固然重要，氣象是否適合出勤也要優先考量。

總統說，大家的表現與付出，都展現了平時勤訓、精練的成果，也讓全民看見國軍的專業、認真、盡責。政府會持續給予國軍最大的支持，當國軍最堅實的後盾。

總統表示，新的一年，繼續堅守崗位、守護國家。他要提早祝福所有國軍新年快樂、平安順遂、身體健康、工作順利；也請元旦或過年假期留守崗位的國軍記得打通電話問候家人。（編輯：林興盟）1131227