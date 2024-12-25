潘孟安證實 銜總統命邀韓國瑜任川普就職典禮特使

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（中央社記者溫貴香台北25日電）立委關切立法院長韓國瑜組團參加美國總統當選人川普就職典禮是否生變，總統府秘書長潘孟安今天表示，不知道媒體報導從何而來，約3、4週前，他銜總統之命拜會韓國瑜，表明總統賴清德希望韓國瑜擔任特使團團長參加川普就職典禮。

立法院司法及法制委員會上午邀請總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國史館長陳儀深等人進行民國114年度單位工作計畫及收支預算案報告。

國民黨立委洪孟楷關切韓國瑜組團參加美國總統當選人川普（Donald Trump）就職典禮是否生變，且有媒體報導，傳有國安人士認為藍營強推財劃法等3法三讀，引發立院朝野激烈衝突，恐讓韓國瑜組團訪美出現變數。

潘孟安表示，沒有這件事情，媒體報導從何而來他不知道。他透露，曾銜賴總統之命在雙十國慶之後，邀請韓國瑜共餐，但韓國瑜當時回應「抱歉，這時候不宜吃飯」。

潘孟安指出，立法院長代表台灣前往美國出席美國總統就職典禮並非慣例，但賴總統希望韓國瑜能代表總統，擔任特使團團長出席川普就職，他3、4週之前，再次銜總統之命拜會韓國瑜。

大法官被提名人劉靜怡昨天遭民進黨團封殺後，在臉書抱怨賴總統請人私下澄清。國民黨立委羅智強說，大法官的積極資格就是不可以罵民進黨，並追問劉靜怡是否適任大法官，潘孟安回答，「我認為她合適」。

潘孟安表示，他不清楚賴總統是否有同意黨團自主，但他有銜總統之命，逐一打電話給被提名人致意，且私下打電話給劉靜怡的有很多人。

此外，民眾黨立委黃國昌再提國發基金不斷投資聯合再生能源爭議，他詢問，2020年，潘孟安跟聯合再生能源在喜來登吃飯，是在談什麼事情。

潘孟安表示，他與聯合再生沒有任何關係，如果黃國昌認為有問題請移送法辦，如果有不法，他馬上辭職下台，「如果沒有，你（指黃國昌）就辭職」。（編輯：林興盟）1131225