支持本土農產品 韓國瑜、張麗善推廣雲林茂谷柑

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（中央社記者范正祥台北27日電）雲林縣長張麗善及國民黨立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠等人，今天共同在立法院舉辦「吃年柑過好年」雲林茂谷柑推廣記者會，幫助果農行銷、過好年。立法院長韓國瑜到場，呼籲消費者大力支持雲林茂谷柑及台灣本土農產品。

韓國瑜上任以來，多次受邀出席立委與地方政府在立法院舉辦的台灣農產品推廣活動。他期盼好產品能被更多人看見，希望發揚台灣農產品的價值，優質產品應該得到市場應有的定位，並呼籲立委有責任和義務幫助家鄉推廣促銷在地特產，讓農民能夠生活愈來愈好。

韓國瑜今天在「吃年柑過好年」雲林茂谷柑推廣記者會致詞時指出，雲林茂谷柑品種於民國60年自美國佛羅里達州引進台灣，歷經50多年來，茂谷柑及其相關產品廣受台灣民眾青睞。雲林縣是台灣最大的茂谷柑生產地，新年將近，他呼籲大家能踴躍採購。

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他表示，農民背朝天、腹朝地，辛勤耕耘一整年，期望作物能在市場上賣出好價錢，能夠養家活口、養兒育女。好比餐廳老闆看到消費者將桌上的美味佳餚吃得一乾二淨，農民朋友若看到消費者滿足地吃著其辛勤培育的農產品並讚不絕口，也會感到很有成就感。

包括立法院副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁和民眾黨立委麥玉珍、張啓楷、林國成等，30餘位跨黨派立委到場推廣茂谷柑。韓國瑜向張麗善和在場立委致意，感謝並期望大家繼續大力協助農民推廣國產農產品，讓農民能夠得到眷顧，改善生活。（編輯：蘇志宗）1131227