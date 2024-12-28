加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

韓國瑜率特使團參加川普就職 立院3黨5立委名單確定

2024/12/28 22:19（12/28 22:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院長韓國瑜。（中央社檔案照片）
立法院長韓國瑜。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷、郭建伸台北28日電）美國總統當選人川普將在明年1月20日就職，總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任特使團長。隨團的各黨立委已確定，國民黨由李彥秀、葛如鈞陪同，民進黨為王定宇、陳冠廷，民眾黨是陳昭姿。

立法院國際事務處日前發文，請民進黨、國民黨各推派2人，民眾黨推派1人，與韓國瑜出席美國總統就職典禮，由韓國瑜擔任團長，特使團將在2025年1月18日到24日出訪美國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨採指派方式，由外交及國防委員會召委王定宇、立委陳冠廷出席。民眾黨確定由陳昭姿出席。國民黨方面，由於有許多國民黨立委登記報名，決定採抽籤決定隨團人選，最終由李彥秀、葛如鈞出席。

日前傳出，立法院三讀通過3大爭議法案，會讓韓國瑜擔任特使團長的決定生變，但據了解，韓國瑜擔任團長，是由府方高層親自致電邀請，因此並未生變。（編輯：林克倫、張若瑤）1131228

#川普
#王定宇
#陳冠廷
#民眾黨
#民進黨
#李彥秀
#國民黨
#韓國瑜
#陳昭姿
#葛如鈞
延伸閱讀
潘孟安證實 銜總統命邀韓國瑜任川普就職典禮特使
韓國瑜
支持本土農產品 韓國瑜、張麗善推廣雲林茂谷柑傳總統春節前後啟動院際協調 潘孟安：目前沒討論
王定宇
藍委批綠買軍服 海軍：民眾自購類似夾克屬商業行為台南仁德潭稅橋道路改善近完工 半世紀困擾獲解決
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：