加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台北101煙火熱血綻放6分鐘 重現棒球12強奪冠時刻

2025/1/1 00:01（1/1 00:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
迎接新年，台北101在1日凌晨零時施放以Team Taiwan Champion為主題的精彩煙火秀，繽紛煙火在夜空中綻放長達6分鐘，與民眾一起迎來嶄新一年。中央社記者鄭清元攝 114年1月1日
迎接新年，台北101在1日凌晨零時施放以Team Taiwan Champion為主題的精彩煙火秀，繽紛煙火在夜空中綻放長達6分鐘，與民眾一起迎來嶄新一年。中央社記者鄭清元攝 114年1月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北1日電）迎接新的一年，台北101今年煙火主題為「Team Taiwan Champion」，以棒球12強奪冠為主軸，煙火總長6分鐘，更勝去年，每一章節都有專屬音樂，烘托熱血氛圍，全場民眾沸騰，為台灣大聲喝采。

今年煙火主題為「Team Taiwan Champion」，靈感來自中華隊在2024世界12強棒球賽中的歷史性奪冠時刻，以奪冠的精神為核心，從棒球的熱血拚搏延伸至科技、文化、綠能等領域的突破，展現台灣以冠軍之姿，迎接每一項挑戰的決心與實力。

凌晨0時一到，七彩煙火華麗綻放，2024年台灣棒球登上世界冠軍、奧運英雄們戰果豐碩，煙火不僅點亮夜空，更點燃每個人內心的榮耀與驕傲，搭配Queen皇后合唱團的「We Are The Champions 」，全場驚呼聲連連。

熱血氣氛持續堆疊，2024世界12強棒球錦標賽賽事主題曲「就一起」音樂一下，喚起全民團結助威的集體記憶，重溫攜手揮灑汗水、為台灣大聲喝采的勝利時刻。

接著，頑童MJ116的「Just Believe」酷帥饒舌開場，象徵夢想的力量與相信自己的勇氣，激勵大家向著未來全力以赴，追尋屬於自己的非凡之路。

「風大雨大太陽大」，一首任賢齊的「再出發」，唱出屬於台灣人的堅韌生命力，煙火猶如歌詞般勇敢升空， 每個人都是勇敢的小飛俠，大步往前闖。

畫面回到2024世界12強奪冠那一刻，應援曲「台灣尚勇」展現勇往直前、熱血創新的台灣精神，煙火在夜空中編織出振奮人心的畫面，傳遞出台灣人團結一心、不懈奮戰的信念，向全世界宣告台灣的強韌與榮耀。

煙火的壓軸，則用五月天「最好的一天」傳遞對2025年的美好期待，煙火隨著旋律層次綻放，照亮新年的希望與夢想。（編輯：潘羿菁）1140101

迎接2025年，台北101跨年煙火秀1日凌晨零時點亮夜空，帶來長達6分鐘、總共6大章節的精彩煙火，搭配音樂旋律令全場民眾熱血沸騰，為台灣大聲喝采。中央社記者翁睿坤攝 114年1月1日
迎接2025年，台北101跨年煙火秀1日凌晨零時點亮夜空，帶來長達6分鐘、總共6大章節的精彩煙火，搭配音樂旋律令全場民眾熱血沸騰，為台灣大聲喝采。中央社記者翁睿坤攝 114年1月1日
迎接嶄新一年，台北101跨年煙火主題為Team Taiwan Champion，以棒球12強奪冠為主軸施放長達6分鐘的煙火，吸引大批民眾爭睹搶拍，記錄新年到來的美麗瞬間。中央社記者翁睿坤攝 114年1月1日
迎接嶄新一年，台北101跨年煙火主題為Team Taiwan Champion，以棒球12強奪冠為主軸施放長達6分鐘的煙火，吸引大批民眾爭睹搶拍，記錄新年到來的美麗瞬間。中央社記者翁睿坤攝 114年1月1日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：