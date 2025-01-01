台北101煙火熱血綻放6分鐘 重現棒球12強奪冠時刻

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（中央社記者曾智怡台北1日電）迎接新的一年，台北101今年煙火主題為「Team Taiwan Champion」，以棒球12強奪冠為主軸，煙火總長6分鐘，更勝去年，每一章節都有專屬音樂，烘托熱血氛圍，全場民眾沸騰，為台灣大聲喝采。

今年煙火主題為「Team Taiwan Champion」，靈感來自中華隊在2024世界12強棒球賽中的歷史性奪冠時刻，以奪冠的精神為核心，從棒球的熱血拚搏延伸至科技、文化、綠能等領域的突破，展現台灣以冠軍之姿，迎接每一項挑戰的決心與實力。

凌晨0時一到，七彩煙火華麗綻放，2024年台灣棒球登上世界冠軍、奧運英雄們戰果豐碩，煙火不僅點亮夜空，更點燃每個人內心的榮耀與驕傲，搭配Queen皇后合唱團的「We Are The Champions 」，全場驚呼聲連連。

熱血氣氛持續堆疊，2024世界12強棒球錦標賽賽事主題曲「就一起」音樂一下，喚起全民團結助威的集體記憶，重溫攜手揮灑汗水、為台灣大聲喝采的勝利時刻。

接著，頑童MJ116的「Just Believe」酷帥饒舌開場，象徵夢想的力量與相信自己的勇氣，激勵大家向著未來全力以赴，追尋屬於自己的非凡之路。

「風大雨大太陽大」，一首任賢齊的「再出發」，唱出屬於台灣人的堅韌生命力，煙火猶如歌詞般勇敢升空， 每個人都是勇敢的小飛俠，大步往前闖。

畫面回到2024世界12強奪冠那一刻，應援曲「台灣尚勇」展現勇往直前、熱血創新的台灣精神，煙火在夜空中編織出振奮人心的畫面，傳遞出台灣人團結一心、不懈奮戰的信念，向全世界宣告台灣的強韌與榮耀。

煙火的壓軸，則用五月天「最好的一天」傳遞對2025年的美好期待，煙火隨著旋律層次綻放，照亮新年的希望與夢想。（編輯：潘羿菁）1140101

迎接2025年，台北101跨年煙火秀1日凌晨零時點亮夜空，帶來長達6分鐘、總共6大章節的精彩煙火，搭配音樂旋律令全場民眾熱血沸騰，為台灣大聲喝采。中央社記者翁睿坤攝 114年1月1日